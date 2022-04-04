日月潭星光螢火季4月開跑　7大賞螢據點+優惠加值專案迎賓

▲2022日月潭「星光螢火季」活動開跑（下同）。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭擁有低光害、低汙染的優質生態環境和豐富生態資源，非常適合螢火蟲生長；日月潭國家風景區管理處指出，每年春末夏初的賞螢季節，在桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南及雙龍等7大賞螢據點，都可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等在星空下飛舞的浪漫美景。

日管處表示，4至5月間來日月潭，不僅能夜賞螢光飛舞，白天還有在地協會推出的套裝深度遊程：魚蝦生態探索、手作美食DIY、部落巡禮、布農文化體驗、歌曲教唱等，專人帶領認識日月潭自然生態及人文特色；周邊多間旅館、民宿、自行車租賃、九族文化村及日月潭纜車站等業者，也推出各種期間限定的超值優惠方案，適合全家老少攜手同遊。

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為鼓勵遊客走訪日月潭，並參加有專人帶領的賞螢暨生態體驗活動，日管處於日月潭星光螢火季活動期間，特別推出「2022日月潭賞螢季優惠加值專案」限量活動：民眾只要報名參與日月潭在地各協會及信義鄉公所主辦之賞螢活動，即可獲得「日月潭限量口罩」1片及「日月潭雙享優惠券」1張，讓遊客可安排2天1夜的深度遊程。

日管處建議遊客不過度干擾螢火蟲，行前先和各賞螢主辦單位先行聯絡、避免自行前往，且參加相關遊程時，應遵守「三不一沒有」原則：不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請民眾自備紅色玻璃紙包覆光源，共同維護螢火蟲棲地；詳細活動資訊可上「2022日月潭星光螢火季」網站（https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/firefly/），或「再發現．動感日月潭！」臉書粉絲團。