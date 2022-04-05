選前之夜　周春米喊「讓我當選屏東縣第一位女長」創造屏東歷史　

▲周春米選前之夜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選4月6日登場；今（5）日立法委員周春米在屏東市舉行選前之夜，逾2萬名鄉親力挺；周春米除了數細她協助屏東縣政府爭取高鐵延長到屏東、屏東榮民總醫院及義大醫院興建、科學園區、屏東產業鏈誕生等建設外，更籲請在場支持者創造屏東的歷史，讓她當選屏東第一位女縣長。

周春米表示，這幾個月勤跑基層，大家都問她「妳會累嗎？」說不累是騙人的；大家對她的鼓勵，讓她愈跑愈有勇氣、愈有信心；半年前，遇到一位90多歲的退休老師，對她有很大寄望及期待，讓她感受到對方在那個年代無法當主任、校長的遺憾，「對我有很大期望」。

周春米說，連日來掃街、跑市場，遇到許多婦女朋友，要她「一定要當選」，「要當選」這三個字，是這群最在地的實在實地力量，也讓她感受到婦女朋友對權利、人身安全、提升婦人生產力、降低婦人照顧壓力等的寄望，她已深深放在心中，未來全力去打拚、努力去完成。

周春米強調，台灣已經有人位出色的小英女總統，台灣現在也有7位女縣、市長，台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市；監察院長陳菊也擔任過高雄市12年的市長，還有未改制前的擔任過高雄縣長的媽祖婆余陳月瑛；屏東還未誕生過女縣長，她擔任法官、徍師，7年評鑑第1名的立委，她相信屏東有能量來寫歷史、創紀錄，她拜託大家一起來創造歷史。