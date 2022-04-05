桃園男缺錢買毒連假潛入校園行竊　居民驚覺報警甕中捉鱉

▲桃園市謝姓男子4日凌晨潛入大溪區某國小，行竊過程全被監視器拍到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子4日凌晨潛入大溪區某國小行竊，趁校園內無人大膽打開教職員辦公室窗戶竊取電腦、愛心捐款箱等財物，得手後正欲離開，被據報趕來員警當場甕中捉鱉，謝男坦承行竊，辯稱因缺錢才鋌而走險，警方查出謝是毒品治安人口，懷疑缺錢買毒潛入校園行竊，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市謝姓男子4日凌晨潛入大溪區某國小行竊，過程都被監視器掌握。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，34歲的謝姓男子疑缺錢買毒，4日凌晨3時許潛入大溪區某國小，趁校園內無人看守，沿著教職員辦公室搜刮，但過程中驚動附近小狗，居民察覺凌晨校園內有手機燈光晃動，懷疑有竊賊潛入校園行竊，趕緊打電話報警。

▲桃園市謝姓男子4日凌晨潛入大溪區某國小行竊，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝男先後偷走教職員公用電腦、相機與愛心捐款箱等財物，得手後準備離開學校時，被及時趕到員警當場人贓俱獲，並起出相機等贓物，警方根據學校監視器畫面，確認謝男行竊之事實，謝則坦承因缺錢購買毒品才鋌而走險，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

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