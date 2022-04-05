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連假到處人潮滿滿脫罩聚餐！桃市府建議：民眾上班前儘量去篩檢

▲桃園市府5日舉行疫情記者會，針對今天新增11例本土個案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府5日舉行疫情記者會，針對今天新增11例本土個案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

清明連假其間，全台各地本土確診人數每天都破百，桃市今天新增11例本土確診個案，副市長李憲明主持疫情記者會上表示，針對媒體提問，連假期間若有到人潮較多景點或密集處，收假上班前建議做好快篩，這樣是最好的防護措施；衛生局長王文彥也呼籲，快篩與PCR採檢是相輔相成的，盡可能嚴守防疫規則。

桃市今天+11，副市長李憲明、高安邦今天主持疫情記者會，其中媒體提問：桃市府宣布上班前做完快篩，針對企業與一般民眾快篩，市府有何建議？

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▲桃園市副市長李憲明5日主持疫情記者會，針對清明連假即將收假，李憲明建議若曾到人潮聚集處，建議上班前做快篩是最好的防護措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長李憲明5日主持疫情記者會，針對清明連假即將收假，李憲明建議若曾到人潮聚集處，建議上班前做快篩是最好的防護措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

副市長李憲明指出，假期期間，希望民眾若有到人口密集處、或到人口比較多旅遊景點，收假之前可以做快篩，這樣可以做好最好的防護措施，也可避免傳染給其他的親朋好友。

衛生局長王文彥補充，昨天曾講過，快篩與PCR採檢是相輔相成的，這幾天採檢站增加人數相當多，再次延長到這個週日，桃市五個站每天都開到本週週日，呼籲所有公司行號、家庭，或人潮聚集地方，4天如果有遠遊回來，曾去很多人聚集地方、演唱會或人潮聚集市集，能夠快篩就快篩，不能快篩，這幾天從星期三到星期天，所有家庭聚會、社區聚會、公司聚會，盡可能嚴守防疫規則。

▲桃園市政府未收局長王文彥快篩是最好的防護措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府未收局長王文彥快篩是最好的防護措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥建議，能夠不在一起吃飯，還是不在一起吃飯，除非快篩都呈陰性，我們在不影響生活條件、限縮條件下，呼籲短時間內疫苗施打率第三劑能突破60%以前，大家應該尊重一下防疫規則，大家一起來，這樣才不會無症狀感染，以免傳給家裡長者，為人為己，大家一起努力。

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