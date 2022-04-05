本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

▲南投縣22家合約醫療院所可免費索取家用快篩試劑（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

據中央疫情指揮中心資料，台灣目前有24條新冠肺炎傳播鏈，近期本土新增數起不同場域且感染源待釐清的群聚事件；南投縣衛生局表示，為強化社區監測、儘早採取防治工作以阻斷傳播鏈，若民眾去過確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或有接觸史與足跡重疊等且出現呼吸道等症狀，都能依規定到定點診所掛號看診，經醫師評估後即能領取公費家用快篩試劑。

縣府衛生局長陳南松指出，因新冠肺炎症狀與一般感冒相似，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往縣內13鄉鎮市衛生所及陳加偉耳鼻喉科診所、黃子卿小兒科診所、陳宏麟診所、安麗小兒科內科診所、洪瑞成小兒科診所、智瑤小兒科診所、安鴻診所、信望愛診所、慶安診所等9間定點診所，經醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果，如為陽性應儘速通知衛生局安排採檢。

陳南松提醒，國內近期境外及本土確診個案攀升，清明連假將至民眾返鄉祭祖或外出遊玩，如曾去過確診者足跡熱區、曾接觸過確診者或曾與確診者足跡重疊，應隨時注意身體狀況，也可至超商、藥粧店或藥局選購家用快篩試劑，選購時應注意包裝是否有刊載防疫專案核准製造字號；已核准的快篩試劑名單可至食藥署網站確認、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並遵循「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」及產品說明書，正確使用。

陳南松也呼籲民眾務必落實戴口罩、勤洗手，維持社交距離、配合各項防疫措施，避免出入人多擁擠場所，共同嚴守社區防線。