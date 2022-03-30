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不升三級！4天本土飆206例「連假恐慌爆發」 　網戰翻：自求多福

▲▼雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲連假出遊務必勤洗手、用餐保持社交距離。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

前三天本土累計150例確診，今（30）日又暴增56例，等於4天累計有206例，且國內共有17條待釐清傳播鏈，其中基隆疫情「地緣牽涉複雜」。對此，民眾紛紛炸鍋哀號，「今年都還沒過一半，疫情又開始滿滿燃起，真的很無言」，而指揮官陳時中強調，依舊不會使用所謂的升級，也不會對社區做收嚴限制。

►近四日本土確診統計，一口氣暴增206例：

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3月27日+83例
3月28日+34例
3月29日+33例
3月30日+56例

面對近4天一口氣增加206確診案，且清明兒童4天連假來臨，許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專憂心忡忡直呼，「今年都還沒過一半，疫情又開始滿滿燃起，真的很無言」、「看了心裡很害怕，希望不要變成香港」、「連假還是別亂跑，待在家就好」、「我覺得怎麼每次連假前都會爆多呢」、「是要搞到什麼時候，2年多了，出門吃飯都覺得好像在當賊」。

不過另一派網友卻無感回應，「還想清零」、「不意外...都不戴口罩，還會更多的」、「台灣許多人都打過疫苗了，只要一樣勤洗手戴口罩打疫苗，無需過度恐慌」、「擔心什麼？又還沒破百，連假都還沒過呢」、「反正習慣就好，好好隔離治療就會好」。

至於PTT鄉民則狂酸，「穩到不行」、「56不能亡」、「穩了，春假出遊囉」、「收斂啦，哪次不收斂」、「大家自求多福喔」、「等破百再來恐慌啦」、「通常週末的數字才會比較多，才56穩了啦」。

今日56例確診中，有13人和基隆銀河小吃店群聚有關，其中有一家六口染疫，目前該起群聚也累計68人確診。陳時中多次坦言「地緣牽涉複雜。」他也強調，這起傳播鏈有多處不同場域，還擴及學校，表示這起案子現在還沒有收斂，所有案例都需要提高警覺。

記者會上，有媒體提問「是否針對基隆收緊防疫措施？」陳時中強調，現在已經不會使用所謂的升級標準，但這段時間，民眾赴醫院探病，院方確實有加嚴的措施，但不會對整體社區來做限制，「基隆疫情可能要等2至3天才能掌握得住。」

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲大潭電廠全案累計78人染疫。（圖／記者余弦妙攝）

至於大潭電廠新豐移工宿舍群聚延燒桃園、新竹，今日再增12人確診，另有1人調查中，目前全案累計78人染疫。截至3/29止，國內共有17條待釐清傳播鏈，其中6條為昨日新增。原先公布的11條傳播鏈包括新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。

昨日新增6條則為永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。當中，Omicron變異株BA.2也累計9條，包括機場防疫人員、高雄港群聚、引水人、桃機航警、和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆小吃店、五分埔女店員和宜蘭家庭群聚。

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