曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

▲德國總統史坦麥爾。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林4日專電

德國總統史坦麥爾今天首度承認自己過去擔任政府高層時誤判情勢，支持興建天然氣管線連結俄國。這是長年主導對俄政策的他首度認錯。

史坦麥爾（Frank Steinmeier）出任總統前曾任前總理施洛德（Gerhard Schröder）的辦公室主任，在梅克爾（Angela Merkel）執政時也擔任過外長，主導對俄政策時間長達15年。

史坦麥爾今天特地邀請記者到總統府，坦承自己誤判俄羅斯情勢。

他說，興建北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）連結俄羅斯，原本是想為兩國搭橋。雖然盟邦警告，德國還是堅持，現在看來明顯是個錯誤。

針對俄羅斯出兵烏克蘭，史坦麥爾說，他原本以為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「不會為了自己的帝國妄想，徹底毀掉自己國家的經濟、政治和道德」，看來是錯誤判斷。

史坦麥爾指出，雖然發動這場戰爭的是蒲亭，但還是有必要檢討自己的錯誤，現在他必須下痛苦的結論：「我們把俄羅斯納入歐洲大家庭和共同安全架構的努力失敗了」。

他強調，只要俄羅斯繼續由蒲亭統治，雙方就不可能回到烏克蘭戰爭以前的關係。

德國有一半的天然氣來自俄羅斯，雙方的能源關係十分密切。直到俄國入侵烏克蘭，德國才覺悟過去的對俄政策走到死胡同，努力擺脫對俄國石化能源的依賴。