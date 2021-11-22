獨／超商店員遭刺死他曝「報警沒用」遭約談　本人親回始末

記者黃宥寧／台北報導

桃園市龜山41歲的蔣姓紙雕家因不滿29歲的蔡姓店員規勸請其戴上口罩，竟心生怨懟、持工作用刀刺殺蔡男12刀，複驗後發現蔡男主要是因心臟穿刺身亡。全案曝光後引社會輿論譁然，游姓網友在臉書社團指，自己上大夜班時，實測報警竟等上30分鐘，遭龜山警駁斥。22日《東森新媒體ETtoday》獨家取得游姓網友回應。

蔣嫌21日凌晨4時許到該超商消費，因未戴口罩遭蔡姓男店員勸導、拒絕結帳，竟暴怒折返回家戴口罩，結果他第二次結帳時，先是拿起手中洋芋片挑釁「我還是買到了」，接著將口罩脫下甩向蔡男；到了清晨5時許，蔣第三次折返進店時，更持工作特殊用刀刺殺蔡男，導致蔡男濺血、送醫急救後仍宣告不治。

▼桃園龜山超商店員遭刺殺，游姓網友分享大夜班經歷。（圖／翻攝臉書「龜山生活通」）

案發後有臉友在臉書公開社團《龜山生活通》發文，話題引來其他人討論，就有人直呼，「最近龜山很不平靜耶」，更釣出一位前超商大夜班員工留言，「之前也做了好一陣子大夜……」，並回憶道自己上班的門市位置處在警局劃界的「三不管地帶」，店裡常出現吸食強力膠甚至毒品的客人，也有顧客攜帶器械進店，讓他無奈的是「報警是沒用的」。

此留言一出，龜山分局緊急回應，表示該名網友沒有在該店上過班，呼籲民眾不要在網路上散布不實言論製造恐慌，將通知該網友到案說明，全案依違反社會秩序維護法究辦。

《東森新媒體ETtoday》今日與游姓網友取得聯繫，他受訪時澄清，「當時的留言只是將過去在別家超商任職大夜的經歷寫出」，無奈表示被誤會其意思，記者接著詢問他當時於哪家門市任職，他則低調表示「鄰近板橋、土城一帶」，因為是4年前的親身經歷，也不願詳細透露是哪家門市，最後他僅表示，很感謝媒體願意打這通電話向他詢問詳情，他也於21日被警方警告後已刪除留言。