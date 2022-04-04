立院要求提供確診助理院內足跡　台北會館7樓人員也須作PCR

▲立法院委員研究大樓（中興大樓）外觀。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委廖國棟2名國會助理確診新冠肺炎，立法院4日下午緊急召開防疫輿情會議，擔任會議主席的立法院秘書長林志嘉裁示，中興大樓即日起實施分層實聯制，將在各樓層設置樓層QR Code，以控管人員進出，並請衛福部疾管署提供並公告2位確診者在院內的疫調足跡。

立法院4日晚間發布新聞稿表示，為因應廖國棟研究室2名助理確診新冠肺炎，立法院在下午加開「立法院防疫輿情第208次會議」，由林志嘉擔任會議主席，與會者包括立法院副秘書長高明秋、立法院顧問王全忠等人。

立法院指出，林志嘉請各單位自行清查所屬在3月29日至4月1日期間，曾經進出中興大樓8樓的相關人員或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請儘速就醫並勿進入院區。

立法院也說，中興大樓8樓和台北會館7樓各立委、助理及相關人員，在4月6日上班日到院時，應出示PCR或快篩檢驗證明，陰性才可以進入院區，相關費用得檢據核銷，並請人事處通知中興大樓8樓各立委研究室，儘量減少辦公人員。

立法院說明，林志嘉指示將曾與立委辦公室接觸者，分為無接觸、業務接觸和接觸確診個案三大類，完全無接觸者請持續落實防疫規範；業務接觸者，如有接觸過立委辦公室但沒有接觸確診個案，請先進行快篩、再以PCR檢驗，如均為陰性，請持續採取自主健康監測，中間有任何檢驗為陽性，請配合相關規定辦理。

另外，若為確診者接觸者，請依中央流行疫情指揮中心確診者／接觸者居家隔離相關指引辦理。如發現上開對象檢測陽性反應者，請即掌握確診員工工作性質和接觸範圍及時間，並將可能接觸者立即通知立法院。

立法院表示，即日起請部會國會聯絡人及相關行政人員，若須進入立法院院區開會或洽公，請出示會議通知等，並落實減少來院人數、次數，做好自我健康管理，非必要請避免進入院內其他辦公區域或會議室。

立法院強調，院區將持續落實全面配戴口罩、個人清潔消毒、簡訊實聯掃QR Code等措施，也請各媒體相對盡量減少來院採訪派遣，以避免增加感染風險，請媒體朋友及部會配合辦理。

▼國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）

