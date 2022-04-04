王喜被抓包早就確診！史書華怒飆「X你娘」：確診還跑來台灣是三小

▲史書華怒嗆王喜「確診還特別跑來台灣是三小」。(圖／ETtoday資料照)



記者柯振中／綜合報導

香港藝人王喜因流鼻血事件引起軒然大波，還被抓包3月23日就已確診，瞬間遭到撻伐。對此，醫師史書華氣得飆罵三字經，狂嗆「確診還特別跑來台灣是三小」。

王喜3日抵達桃園機場，後來疑似PCR時遭到戳傷，導致鼻血狂流，氣得在臉書上PO文，以「追兇」、「通緝」的字眼，羞辱台灣第一線醫護人員，還張貼了指揮中心發言人莊人祥的黑白照，引起熱烈討論。

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後來有人從王喜的臉書動態發現，明明3月22日就有症狀、3月23日PCR採檢確診，隔了幾天2度檢驗快篩，皆呈現陽性，意味著人還沒來台灣就已經確診。王喜4月1日在倫敦進行PCR呈現陰性，成功上機抵台，3日又陰轉陽，目前人在南投檢疫所，他本人也推測「估計是被華航空服員傳染」。

▼王喜被發現多天前早就驗出確診。（圖／翻攝自王喜臉書、IG）



王喜的說法惹怒了台灣許多民眾，慘遭網路圍剿，醫師史書華也在臉書上嗆聲，入境進行PCR採檢，是台灣的防疫政策，王喜為何不先看看，香港的防疫做得如何，「躲來台灣還要靠北」，明明就有更簡單的選擇，就是不要來，「確診還特別跑來台灣是三小？散播病毒散播愛嗎？」

史書華說明，王喜的目的很明顯，就是想要省錢、使用台灣醫療，還想通緝台灣的醫療人員，「啊不就流鼻血好可憐，原來巨嬰不是只有台灣有，根本就是普世價值了。」

「通緝醫療人員？」史書華怒嗆王喜「X你娘」，戳鼻孔有什麼了不起，「等你大便大不出來的時候，醫療人員還要戴著手套幫你挖肛門勒！」