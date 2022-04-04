醫護希望「與病毒共存」　財經網美：清零是在折磨整個社會

▲「財經網美」胡采蘋表示，醫護大多希望與病毒共存，繼續清零只是在折磨社會。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

「財經網美」胡采蘋在臉書發文，身邊認識的醫護朋友，大多希望與病毒存，因為疫情發生以來，已經不厭其煩的做了超過2萬次的注射疫苗、衛教或PCR篩檢等工作，如果繼續堅持清零，只是在折磨第一線醫護跟整個社會。

胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發文表示，抗疫進入第三年，醫護真的是兵疲馬困，我自己小弟應該打了快兩萬人次的疫苗，每天門診就是同樣的衛教再說個幾十遍，然後打50-100個病人，週末還會去長照機構一次打完。

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胡采蘋指出，其實任何人自己試試看做兩萬次一樣的動作，你添兩萬碗飯，洗兩萬顆番茄，開兩萬次門，王喜可以試試看從烈火雄心的救火車上面滑桿滑下來兩萬次試試看，是什麼感覺。

胡采蘋強調，現在幾乎我的所有醫護朋友都希望可以跟病毒共存，整個社會為了沒有打疫苗的人，一直付出清零的成本，這是在折磨一線人員，以及整個社會。

胡采蘋說，在桃園機場做PCR流鼻血當然是非常遺憾的事情，台灣人向來客氣多禮，當然是會感到歉疚，但是一線醫護鎮守國門兩年多時間，每次疫情爆開桃園都是重災區，這樣的身心這樣的從業，實在不該受到這種程度的侮辱。

胡采蘋說，「為醫護加油，為台灣的防疫成績感到驕傲，大家不要洩氣，你們是最好的，we are proud of you. 你們才是台灣之光，沒有人可以侮辱你們。」