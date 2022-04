醫護希望「與病毒共存」　財經網美：清零是在折磨整個社會

▲「財經網美」胡采蘋表示,醫護大多希望與病毒共存,繼續清零只是在折磨社會。(圖/記者李毓康攝)



記者林彥臣/綜合報導

「財經網美」胡采蘋在臉書發文,身邊認識的醫護朋友,大多希望與病毒存,因為疫情發生以來,已經不厭其煩的做了超過2萬次的注射疫苗、衛教或PCR篩檢等工作,如果繼續堅持清零,只是在折磨第一線醫護跟整個社會。

胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發文表示,抗疫進入第三年,醫護真的是兵疲馬困,我自己小弟應該打了快兩萬人次的疫苗,每天門診就是同樣的衛教再說個幾十遍,然後打50-100個病人,週末還會去長照機構一次打完。

胡采蘋指出,其實任何人自己試試看做兩萬次一樣的動作,你添兩萬碗飯,洗兩萬顆番茄,開兩萬次門,王喜可以試試看從烈火雄心的救火車上面滑桿滑下來兩萬次試試看,是什麼感覺。

胡采蘋強調,現在幾乎我的所有醫護朋友都希望可以跟病毒共存,整個社會為了沒有打疫苗的人,一直付出清零的成本,這是在折磨一線人員,以及整個社會。

胡采蘋說,在桃園機場做PCR流鼻血當然是非常遺憾的事情,台灣人向來客氣多禮,當然是會感到歉疚,但是一線醫護鎮守國門兩年多時間,每次疫情爆開桃園都是重災區,這樣的身心這樣的從業,實在不該受到這種程度的侮辱。

胡采蘋說,「為醫護加油,為台灣的防疫成績感到驕傲,大家不要洩氣,你們是最好的,we are proud of you. 你們才是台灣之光,沒有人可以侮辱你們。」