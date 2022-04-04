北市今＋23例！市長未坐鎮「跑到新竹市參訪」　柯文哲：我回來掃墓

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲4日赴新竹市參訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

全台4日新增133例本土，有23例位於台北市，使台北市副市長黃珊珊下午緊急召開防疫記者會說明疫情，但卻不見台北市長柯文哲，原來柯文哲以民眾黨主席身份赴新竹市，與同黨立委高虹安、新竹市議員參選人一同參訪行程。針對自己沒坐鎮在台北一事，柯文哲4日下午回應，自己今天是回來掃墓的，且也有參與早上9時的視訊會議。

柯文哲近期頻跑宮廟，清明連假第2天還與「接班人」台北市副市長黃珊珊一同到艋舺青山宮參拜，中午再到指南宮等處，一旁都有民眾黨台北市議員參選人緊跟；柯文哲4、5日再以黨主席身份和高虹安合體跑新竹市黨務行程，且還有4名新竹市議員參選人陪同。

根據民眾黨規劃，柯文哲4日下午2時將到將軍村文創園區參訪，之後參加下午3時30分造訪由新竹市長林智堅主辦的「風的運動場兒藝節」活動，與會人士包括高虹安等人，儼然是帶子弟兵踢館新竹市長林智堅，為民眾黨插旗新竹市；且柯文哲連待新竹市2天，5日上午再與高虹安、宋品瑩、蔡文盛、葉國文參訪赫曼咖啡觀光工廠、中華照顧者關懷協會，可說是行程滿檔。

被問到有無與新竹市長林智堅打招呼？柯文哲於4日下午參訪將軍村文創園區前回應，自己跟林智堅很友好，且林智堅在過年期間還會到他家拜年，私人交情沒有問題，而自己今天是回新竹掃墓，掃墓後就順便在家鄉繞一繞，「我來新竹也不用跟他報備什麼吧？我跟他（林智堅）還是好朋友，沒問題。」

至於身為防疫指揮官未親自坐鎮在台北市一事，柯文哲認為，「這都不是問題，我今天是回來掃墓，但我們早上9點視訊會議還是召開。」這個時代的LINE群組或視訊會議，「不管人在哪，都能夠運作。」