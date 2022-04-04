「走路扭捏」遇警攔查加速逃　男肛門遭搜出安非他命

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區一名毒蟲遭警察盤查時，居然騎著機車加速逃逸，警員開車追捕，結果發現陳男（33歲、多項毒品前科）行跡詭異，將他帶返警所驗尿，發現陳男走路姿勢怪異，有辦案經驗的警員立刻要下蹲下並主動拿出身上的毒品，結果陳男推託半天，原來他異想天開把安毒夾鏈袋藏在自己肛門裡，仍逃不過警員法眼。

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，長安所員警於1日12時15分許，在汐止區鄉長路一段路旁見陳男騎車形跡相當可疑，警方上前攔查，陳嫌卻見警車開警報器鳴笛，卻仍加速逃逸，警方於大同路二段、和平街口成功將他攔下。

警員依規定盤查時，發現陳嫌為地檢署列管的強制採驗尿煙毒犯，因此將陳嫌帶回派出所採尿，過程中，警方發現陳嫌走路舉止詭異，喝令他蹲下並主動交付違禁品，結果在其屁股肛門發現一包透明夾鏈袋。

警方透過毒品試劑測試，發現該包夾鏈袋內容物為安非他命，當場將陳嫌逮捕，警詢後依毒品危害防制條例罪移送士林地檢署偵辦。

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