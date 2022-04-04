　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「走路扭捏」遇警攔查加速逃　男肛門遭搜出安非他命

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區一名毒蟲遭警察盤查時，居然騎著機車加速逃逸，警員開車追捕，結果發現陳男（33歲、多項毒品前科）行跡詭異，將他帶返警所驗尿，發現陳男走路姿勢怪異，有辦案經驗的警員立刻要下蹲下並主動拿出身上的毒品，結果陳男推託半天，原來他異想天開把安毒夾鏈袋藏在自己肛門裡，仍逃不過警員法眼。

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，長安所員警於1日12時15分許，在汐止區鄉長路一段路旁見陳男騎車形跡相當可疑，警方上前攔查，陳嫌卻見警車開警報器鳴笛，卻仍加速逃逸，警方於大同路二段、和平街口成功將他攔下。

▲汐止警網攔查陳男卻加速逃逸，經查在他肛門處起獲一包安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

警員依規定盤查時，發現陳嫌為地檢署列管的強制採驗尿煙毒犯，因此將陳嫌帶回派出所採尿，過程中，警方發現陳嫌走路舉止詭異，喝令他蹲下並主動交付違禁品，結果在其屁股肛門發現一包透明夾鏈袋。

警方透過毒品試劑測試，發現該包夾鏈袋內容物為安非他命，當場將陳嫌逮捕，警詢後依毒品危害防制條例罪移送士林地檢署偵辦。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
66歲周潤發「白髮一樣帥」！　校園親民自拍畫面曝光
王喜被抓包早就確診　他怒飆「X你娘」：確診跑來台灣是三小
崩盤1張都不賣！他存2千張金融股「年領500萬股利」　必勝法
吳慷仁朝聖張惠妹開唱「哭到口罩全濕」　天后一看回應了！
王喜爆鼻血通緝醫護惹議　同鄉男星發聲了
19檔股殖利率破10% 「最高前10名」排行曝光
台9線恐怖自撞！轎車成U型「慘遭剖腹」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「走路扭捏」遇警攔查加速逃　男肛門遭搜出安非他命

快訊／台東池上透天厝起火燒　勇消馳援撲滅幸無人傷亡

綠卡渣男扮哈佛醫騙婚生2女！岳家慘淪ATM　他金身把妹繼續騙

三寶騎士方向燈亂打害他誤判　金門軍官追撞頭部重創搶命中

兒涉販毒爆「棄保潛逃」遭通緝　郭桂彬開嗆反酸曝「行蹤」

警政署執行掃蕩地下金融專案　逮250人不法匯兌金流逾6千萬

這爸爸有夠糟！送孩上學「違停6年」勸不聽　開車衝校門罵志工

快訊／連假陽光露臉傳溺水！男無呼吸心跳卡溪床　釣客嚇破膽

2度逃離負壓隔離病房…出動5護理才抬回　確診婦下場出爐

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

「走路扭捏」遇警攔查加速逃　男肛門遭搜出安非他命

快訊／台東池上透天厝起火燒　勇消馳援撲滅幸無人傷亡

綠卡渣男扮哈佛醫騙婚生2女！岳家慘淪ATM　他金身把妹繼續騙

三寶騎士方向燈亂打害他誤判　金門軍官追撞頭部重創搶命中

兒涉販毒爆「棄保潛逃」遭通緝　郭桂彬開嗆反酸曝「行蹤」

警政署執行掃蕩地下金融專案　逮250人不法匯兌金流逾6千萬

這爸爸有夠糟！送孩上學「違停6年」勸不聽　開車衝校門罵志工

快訊／連假陽光露臉傳溺水！男無呼吸心跳卡溪床　釣客嚇破膽

2度逃離負壓隔離病房…出動5護理才抬回　確診婦下場出爐

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

祭祖拚今晚5.8億！　民眾砸3萬買威力彩

鞏冠用英文表達尊敬　跟林智勝同隊夢想成真「想追紀錄」

66歲周潤發「白髮一樣帥」！　校園親民自拍…引熱議：風采依舊

女星收男粉露屌照氣瘋！　氣炸公審肉搜「真抓到人」喊：想要就來面對面

「走路扭捏」遇警攔查加速逃　男肛門遭搜出安非他命

王喜被抓包早就確診！史書華怒飆「X你娘」：確診還跑來台灣是三小

醫護希望「與病毒共存」　財經網美：清零是在折磨整個社會

英國房價3月飆漲逾14％　比疫情前高出20％

立院要求提供確診助理院內足跡　台北會館7樓人員也須作PCR

崩盤1張都不賣！他存2000張金融股「年領500萬股利」　必勝法就9字

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

獨／託夢喊頭痛　悲母今淚別含冤兒

Gogoro停家裡燒到剩骨架　車主哭：剛買兩個月

男突從避車洞跳出！「火車煞不住」當場撞斃

四海、北聯幫世交　為「女學生」撕破臉

北市松山凌晨惡火！　7旬老翁慘遇火焚成焦屍

加油站員工跪地清潔　女駕駛沒看到直接輾過

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

獨／醫師白嫖！包養妹怒告：不只是渣男

郭桂彬兒替友出頭！擁槍又持毒慘了

更多熱門

相關新聞

鞏冠追紀錄打到40歲　林智勝鼓勵

鞏冠追紀錄打到40歲　林智勝鼓勵

味全龍主砲吉力吉撈・鞏冠看到林智勝破紀錄一轟，在休息室起雞皮疙撘，直言想追逐學長的紀錄，而林智勝也給他正面鼓勵，「我可以你也可以。」

鬼滅《彌豆子》到高雄公園　女神主播身份曝

鬼滅《彌豆子》到高雄公園　女神主播身份曝

獨／超胸女完勝現任　前男友死盯壯觀巨球

獨／超胸女完勝現任　前男友死盯壯觀巨球

三寶騎士方向燈亂打　金門軍官追撞頭部重創

三寶騎士方向燈亂打　金門軍官追撞頭部重創

全台近60校停課！累計11縣市有師生確診

全台近60校停課！累計11縣市有師生確診

關鍵字：

汐止長安派出所毒蟲安非他命肛門藏毒影音

讀者迴響

熱門新聞

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面