詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

▲信義警方與銀行員合力攔阻假檢警詐騙、警方罕見查獲偽造的警分局偵查隊通知書。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

信義分局在3月24日接獲轄內第一銀行永春分行報案，銀行員反映一名婦女神色緊張並手持電話與他人通話中，婦人跑到該分行匯款並辦理約定帳戶，行員察覺有異，經驗判斷該婦人遭遇詐騙歹徒、故請警方到場協助。經警方到場查處，石姓婦女稱於不明網站搜尋貸款公司，加入廣告之line客服後，該客服人員提供貸款頁面，石女操作後，被對方告知操作錯誤導，致帳號凍結須先匯款解凍，否則將提告詐欺。

▲信義警方與銀行員合力攔阻假檢警詐騙、警方罕見查獲偽造的警分局偵查隊通知書。（圖／記者張君豪翻攝）

離奇的是，歹徒居然傳送偽造「信義警分局偵查隊通知書」照片給石女，導致被害人誤信指示到銀行辦理匯款等事項，所幸銀行員機警通知警方到場勸說，石女始發覺遭受詐騙，警方與金融機構行員聯手成功勸阻石民匯款、警將追查涉案的詐騙集團成員。

信義警方指出、今年度1～3月，信義警分局與銀行端聯手攔阻詐騙多達18件，累積阻匯金額高達新台幣1198萬元、警方持續強化與轄區金融機構、超商、店家雙向聯繫管道，金融機構端若攔阻成功，信義警分局長除親自致贈有功人員感謝狀及紀念品外，亦會函請該金融機構總行予以獎勵表揚；希望藉此提升阻攔詐騙匯款歪風。

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