十年磨一劍南警偵查隊兩員高中警佐班　一人奪全國榜首

▲2022年警大警佐班放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右）、偵查佐楊政霖高中警佐班金榜，劉東益更鰲佔榜首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022年警大警佐班放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益、偵查佐楊政霖高中警佐班金榜，劉東益更鰲佔榜首。兩人兼顧家庭、工作外，勤餘還捧書認真備試。兩人從警經歷超過10年以上，但第1次報考警大就順利上榜，同事讚譽：「他們十年磨一劍」絕非僥倖。

小隊長劉東益是六分局偵查隊最年輕的刑事小隊長，在同仁和長官眼中，永遠充滿拼命三郎的幹勁。六分局轄內若發生指標案件，劉小隊長一旦知悉此事，即便在休假中，也會主動銷假返隊支援。他曾協助逮捕詐欺車手現行犯，營救肉票遭凌虐案。今年2月歹徒持槍瞄準腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，小隊長不斷溫情喊話，最後趁勢與隊長、眾兄弟們最後一擁而上，成功奪槍化解危機。

偵查佐楊政霖是偵查底蘊深厚的緝毒幹探。在同事眼中，很肯蹲馬步、做苦工，即便破案像是大海撈針，他也不辭辛勞地反覆抽絲剝繭，假日常不斷聽著監聽錄音檔至三更半夜找尋破案契機。他曾將一件毒品往上溯源，連續追至第六層藥頭，讓地檢署大為驚豔，因而受邀為一群檢察官講授偵辦秘技。不少偵查隊長聽聞楊員有調動訊息，都會致電關心他，希望能「搶到好人才」，盼回溯六層藥頭的緝毒尖兵能在自己麾下工作。

市警六分局長許敏能得知兩人上榜的喜訊，深表恭賀祝福之意，並表示長年累月的點滴努力，終究可以水到渠成，金榜及第，也希望有進修、升遷規劃的同仁能以此為榜樣。許分局長強調：雖然「1*1*1=1」，但如果每天多走一小步，多0.1的努力，「1.1*1.1*1.1=1.331」，日積月累就會有顯著的不同，並期勉每位員警在治安工作上都能持續努力，願意多走一步，「每天進步一點點，千錘百鍊成經典」。