快訊／「阿章爌肉飯」有足跡！確診者連假首日到彰化　還吃牛肉麵

▲彰化縣衛生局公布皇品牛肉麵店有確診者足跡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣今日第三天+0，不過衛生局公布有2處確診者足跡，是一名來自北部的案例，於2日到過彰化市中正路的「皇品牛肉麵店」以及南郭路一段的「阿章爌肉飯」，不過該名確診者Ct值超過30，傳染風險性低，因此未要求關門停業。

衛生局指出，該名確診者於2日下午3時許至皇品牛肉麵店（彰化市中正路二段307號），同日晚間7時許到阿章爌肉飯（彰化市南郭路一段8號），這些時段曾出入該場域的民眾，若出現身體不適，請盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。

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▲彰化縣府公布確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為0.10%，核酸檢測累計陽性率為0.09%，已完成核酸檢測人數31萬6,075人，居家抗原快篩人數1萬1150人，居家抗原快篩累計陽性率0.01%，居家隔離中人數207人，累計居家隔離人數3895人，平均每位確診者居家隔離人數14人。

王惠美說，請民眾做好自我健康監測，並提醒鄉親，清明連假的返鄉人潮、遊客多，一定要做好防疫工作，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，做好實聯制。

▲阿章爌肉飯進行清消。（圖／民眾提供）