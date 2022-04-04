快訊／今本土+133　另增142例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增133例本土個案，另增142例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。個案分佈為新北市(46例)、基隆市(31例)、台北市(23例)、桃園市(15例)、宜蘭縣(6例)、新竹縣(4例)、花蓮縣(3例)、新竹市(2例)、台中市、高雄市及屏東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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▲4/4公布確診個案。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為78例男性、63例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)、印尼(14例)、美國(6例)、中國(4例)、澳大利亞、泰國及馬來西亞(各3例)、法國、柬埔寨、新加坡及香港(各2例)、菲律賓、德國、愛爾蘭、日本、印度及韓國(各1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年3月7日至4月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,119,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,094,874例排除)，其中24,585例確診，分別為8,084例境外移入，16,447例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增2例空號病例(原本土確定病例案23896、案23897，經確認檢驗陰性)，累計139例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

▲確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）



目前國內幾起重要群聚包括「基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、高雄某化工廠、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學。」其中基隆小吃店累計案例已高達205例。

另外，民眾也關心，目前本土疫情嚴重，是否會再度停辦遶境、演唱會等大型活動？對此，陳時中表示，現在不會有一個染疫就停辦，停也沒有用，因為已經發生，反而這時自主防疫比較重要，但如果檢疫發現是一個大型群聚，就會考慮以後先停辦。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）