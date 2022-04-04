4月狂炸580例！「本土病例分布」最新地圖曝光　全台5縣市最深

▲全台有5縣市顏色最深。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
中央流行疫情指揮中心稍早公布，國內今（4）日新增133例本土個案。截至今日為止，4月已經累計580例本土病例，從疾管署網站可見，最新的「本土病例地理分布」有5個縣市「顏色最深」，今年累計都破百，而以本島來看，僅剩下南投縣還持續守住。
4月本土病例統計（截至今日共580例）：
►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日至今的累計確診數若大於100人，會以深咖啡色標示。
現有5個縣市顏色最深：
基隆市：210人
台北市：138人
新北市：395人
桃園市：554人
高雄市：244人
再來顏色次深（51人至99人）的縣市有1：
新竹縣：91人
橘色（10人至50人）的縣市有8：
新竹市：17人
苗栗縣：14人
台中市：11人
彰化縣：12人
台南市：35人
宜蘭縣：32人
花蓮縣：12人
台東縣：18人
淡橙色（1人至9人）的縣市有5：
雲林縣：6人
嘉義市：4人
嘉義縣：6人
屏東縣：9人
金門縣：3人
本島部分，目前僅剩南投縣持續守住，另外連江縣、澎湖縣也同樣繼續守住。
此外，今天本土病例新增133例，分別是基隆市31例、台北市23例、新北市46例、桃園市15例、新竹市2例、新竹縣4例、台中市1例、高雄市1例、屏東縣1例、宜蘭縣6例、花蓮縣3例，共計11縣市。
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