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漫遊雲林網＋APP今上線　集旅遊資訊正式啟動數位觀光

▲文化觀光處今日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文化觀光處今日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處為推廣縣內在地旅遊觀光，改版雲林旅遊網站，集結雲林特色景點、結合食、宿、遊、購、行等觀光資訊並上架APP，今（2）日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站，邀請民眾到雲林作客，春遊雲林景點。

▲文化觀光處今日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，邀請民眾到雲林作客，春遊雲林景點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「慢遊雲林APP」以服務便利性及形塑在地品牌形象為要點，具備「資訊清晰、介面優化、服務完善」特色，讓民眾更直覺性操作，以互動遊戲為主軸，露出網站各項資訊，遊客能透過簡單數位工具輕鬆規劃行程，提升在地旅遊體驗，吃遍雲林美食、體驗遊山海美景。「慢遊雲林APP」iOS載點「慢遊雲林APP」Android 載點

改版後的「慢遊雲林旅遊」網站導入智慧遊程服務、在地環景導覽等功能，版視覺畫面吸睛除讓前往雲林旅遊的民眾，能在網站中迅速查詢雲林旅遊資訊、在地環景導覽畫面，更提供一日遊、多日遊的遊程，也期許讓首次到訪的遊客擁有多元友善服務資訊，升級雲林智慧觀光體驗。

▲文化觀光處今日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲運用「慢遊雲林APP」智能的資訊科技，盼帶給雲林數位觀光的新能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，雲林縣政府同步推出「慢遊雲林APP」，以使用者角度出發、智慧觀光為核心，充實雲林在地景點資訊內容，遊客可自訂旅遊行程，打造個人專屬旅遊攻略，更包含豐富的互動遊戲內容，運用「慢遊雲林APP」智能的資訊科技，盼帶給雲林數位觀光的新能量。

▲文化觀光處今日於古坑綠色隧道辦理「解鎖雲林FUN心智遊平台啟動記者會暨導覽活動」，以古坑綠色隧道作為數位觀光旅遊啟動的第一站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「慢遊雲林APP」，以使用者角度出發、智慧觀光為核心，充實雲林在地景點資訊內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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