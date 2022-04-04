北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關　店員、網購驗出陽性反應

▲北京望京SOHO韓國服飾店已出現多名新冠感染者。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠疫情持續襲擾各地，尤其是傳染力強的Omicron變種病毒，在北京、江蘇及遼寧陸續傳出有確診個案。值得注意的是，這三地驗出的感染個案均指向「南韓」疫情，或為進口服飾包裝袋或衣物表面夾帶病毒引起。

▲遼寧大連民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

《人民日報》報導，截至4月4日7時，朝陽區新增5名新冠核酸檢測陽性，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住人。

此外，包括江蘇及遼寧近日通報的病例也均和韓國服飾有關。遼寧大連新冠肺炎疫情防控總指揮部通報，4月1日大連市新增的1例陽性感染者基因序列為Omicron變異株（BA.2進化分支），該陽性感染者為經營韓國進口服裝商店店員，經對其經營的韓國進口服裝、包裝袋內表面檢測出新冠病毒核酸單基因陽性，不排除因接觸被新冠病毒污染的進口物品感染的可能。

▲江蘇常熟的新冠確診者家中衣櫃內的南韓進口帽T驗出病毒反應。（圖／CFP）

無獨有偶，江蘇常熟新冠肺炎疫情防控指揮部2日通報的1例確診病例楊某情況，經反覆流調和檢測，其住處衣櫃內4份網購韓國衛衣（帽T）檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購韓國服裝有關。

據了解，南韓中央防疫對策本部3日通報，截至0時，韓國較前一天新增感染病例23萬4301例，累計確診1387萬4216例。新增死亡病例306例，累計死亡1.7235萬例。單日確診病例較前一天減少2.987萬例，連續三天低於30萬例。

日本京都府立醫科大學研究顯示，Omicron變種病毒在塑膠表面或人體皮膚上可存活更久，以新冠病毒在室溫環境下塑膠表面平均存活時間為例，新冠原始病毒為56小時、Delta變種病毒為114小時，Omicron變種病毒則是193.5小時。