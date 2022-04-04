黃偉哲打造優質水產環境　促進台南漁產業永續發展

▲台南市長黃偉哲打造優質水產環境，以「養殖生產環境改善」、「設置牡蠣吊掛設備」及「漁港設置海廢暫置區」為方針，來促進台南漁產業永續發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台灣是個海洋國家，台南市更是漁業重鎮，包含全台第一14000公頃之養殖漁塭面積，及60公里海岸線分布之7處漁港所孕育之沿近海漁業發展，市長黃偉哲打造優質水產環境，以「養殖生產環境改善」、「設置牡蠣吊掛設備」及「漁港設置海廢暫置區」為方針，來促進台南漁產業永續發展。

台南市養殖魚塭面積近1萬4千公頃全國第一，用水需求量龐大，且因為需要常常換水，致用水負擔增加。市府配合漁業署，持續推動發展循環水養殖，執行循環水養殖設施補助計畫，從2011年起共補助推廣67戶，2022年將補助5戶漁民建置如抽水機、給排水管、過濾設備等循環水養殖設施，補助經費共865萬5,000元，設置養殖面積約3.3公頃，預估共可增加地下水節水63230噸，同時循環系統提供穩定的水源水質，可減少引進外界污染提升養殖生產效益，也減少養殖漁業發展對環境造成的衝擊。

台南市淺海浮筏式牡蠣養殖數量約9千餘棚，產量約5千多公噸，產值超過5億，是臺南市重要養殖漁業，為改善南市牡蠣養殖相關硬體設施不足，以及因應產業發展需求，將收成牡蠣吊掛上岸，市府向漁業署申請補助，在南區四鯤鯓竹溪臨海側增設3座天車式吊蚵機，2022年獲漁業署同意補助規劃設計經費86萬元，該工程總經費預估1400萬元，預定2022年辦理規劃設計，2023年辦理工程發包，預定2023年底完工，該設施完工後將可受惠南區養蚵漁民60人以上，改善牡蠣養殖之收成吊掛環境，促進產業永續經營漁港及養殖漁業區是漁業行為之根基，是發展漁業活動源頭之基礎建設，與產業的維繫息息相關，因此維護漁港環境及養殖漁業區公共設施，係為產業持續向前之動力。

台南市計有安平、四草、下山、青山、將軍、北門、蚵寮等7處漁港，截至2021年已完成5處漁港設置海廢暫置區。配合漁業署向海致敬政策，在漁港提供海廢暫置區供環保艦隊帶回來之廢棄漁網具、廢棄物，及漁民自主回收之舊漁網具暫置，並先作分類、破碎、裁切等前處理，再作後續去化及清運工作，自2020年起已處理67.8噸海洋廢棄物，2022年補助經費共201萬元，預估可處理30噸，以減少海廢對海洋環境的危害。

農業局長李建裕表示，藉由漁業科及漁港所兩單位共同推動南市漁業發展，正逐步促進漁業生產轉型，並結合生產、生活、生態與文化、休閒、觀光於一體，提高漁業的經濟價值，創造漁業豐榮永續經營。