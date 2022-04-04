黃偉哲至永康納骨塔視察清明防疫服務　 期勉努力精進完善民眾需求

▲台南市長黃偉哲特地提前至永康納骨塔視察清明祭祖情形，除檢視市府人員在執行防疫工作、宣導防範公墓火災及周邊道路交通管制情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月4日是連假第3天，台南市長黃偉哲特地提前至永康納骨塔視察清明祭祖情形，除檢視市府人員在執行防疫工作、宣導防範公墓火災及周邊道路交通管制情形外，也給第一線服務人員加油打氣，市議員楊中成、林易瑩、李鎮國也到關心。

黃偉哲表示，今天特地視察各地掃墓祭祖狀況，希望確保市民都能安全，也要呼籲大家遵守防疫規定，避免連假後疫情大爆發，現在疫情相對地嚴峻，希望台南能夠守得住。

黃偉哲特別提醒幾點請民眾配合，第一要注意防疫措施，做好實聯制、保持社交距離；第二要注意防災，掃墓後燒金紙火苗沒有熄滅之前就離開，往往會造成火災，希望大家特別注意；第三要能夠注意交通安全，連假期間市政府為疏導交通，也加派人力，盼民眾配合疏導人員。

連假期間包括衛生、警政、消防等機關都派員執勤。黃偉哲特別感謝各位基層人員犧牲自己寶貴的假期，也希望市民朋友配合，努力來守護台南。

黃偉哲也向現場民眾致意，肯定民眾配合紙錢集中焚燒、紙錢減量及封爐政策，與市府一起為減碳、減少PM2.5及改善空氣品質而努力，並指示同仁連假期間務必加強公墓巡守，避免香燭紙錢殘留餘燼引發火災事故，務必將民俗祭祀活動建立在完善的防疫及防災作業上，讓民眾能在舒適的環境中慎終追遠，緬懷先人。

民政局長姜淋煌指出，南市府歷年來都將清明便民服務列為重點工作項目，在民政局及各區公所、殯葬管理所積極宣導下，今年清明連續假期掃墓祭祖人潮比起疫情前同期減少，民眾進入塔內祭祖多能配合管理單位管制措施，而今年也特別加派公墓巡守人員，於墓區宣導市民防範火災及協助澆灌撲滅餘燼，有效降低公墓火災發生頻率。

為避免群聚感染的風險，民政局也特別擴大推動線上祭拜追思平台，台南市共19個區可使用線上祭拜系統，讓民眾身處外地亦能追思祖先，同時達到防疫效果。