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獨／醫師白嫖！3000萬炒股卻開口借10萬　包養妹怒告：不只是渣男

▲凱莉提供的再議駁回判決文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱莉提供的再議駁回判決文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

醫師變成網路男蟲？「包養妹」指控一名醫師，表示對方說自己有3000萬現金都在股市，所以要跟包養妹借了十萬塊，包養妹不疑有他，到超商領了十萬塊交給對方，直到回家之後才發現自己手機裡跟蕭姓醫師的對話框，都被對方刻意刪了，包養妹向警方報案才找到這名蕭姓醫師，同時也向法院提告詐欺，不過法院判決無罪。

一名二十四歲的女子凱莉跟《東森新媒體ETtoday》獨家投訴，表示自己在去年9月透過包養網跟一名醫師認識，雙方在第二次見面之後就到了汽車旅館，就在發生性關係之後，這名醫師跟凱莉說自己有3000萬的現金都存在股市，需要跟她借10萬塊的現金，凱莉沒有懷疑，就把錢借給他，直到回家之後，才發現自己手機裡頭跟這名醫師的聯絡方式都被對方刻意刪光了，一氣之下，向警局來提告詐欺取財。

▲性侵,暴力,家暴,性愛,性交,做愛,拉頭髮,瓶子,腿,賣淫,性工作者。（圖／視覺中國）

▲凱莉表示酒後發生關係之後，醫生跟她借10萬元現金。（示意圖／視覺中國）

警方透過監視器找到了這名醫師，不過醫師宣稱是借貸，這時才趕緊還了10萬塊，凱莉很不高興這名醫師的處理態度，所以一路提告，檢察官先不起訴此案，所以凱莉又透過律師提出再議被駁回，最後直接「交付審判」，現在結果出爐，法官認為雙方是借貸，而且是凱莉主動交付，而且她已經24歲了，而自述在酒店工作，所以智識程度及社會閱歷，應該會明白「只見面2次，不知真實姓名、聯絡電話，應該知道借貸風險，知道這種情況還願意借款，顯然對於被告有好感、情誼，才會在認識未深的情況下借款」，不符合詐欺取財罪，所以予以駁回。

凱莉對於判決很失望地說：「我覺得很不公平！因為這個人感覺也不是第一次了，我覺得他的手法非常老練，他當初跟我說要找女生的時候，有特別說要找單純一點的女生，不然我想現在傳播那麼多，為何不找高級傳播妹，他覺得那種女生太複雜，所以他就是刻意要找我們這種沒有經驗、傻傻的，他可能之前也被告過很多次，但都沒有成功，他才會這樣下去」，她才覺得法官這樣判，真的很不公平。

賣淫,娼妓,妓女,紅燈區。（圖／CFP）

▲凱莉表示回家之後才發現相關連絡方式都被刪除。（示意圖／視覺中國）

講到這邊，凱莉還忿忿不平，因為這名醫師當初除了借十萬，刪掉自己手機裡所有的聯絡方式之外，自己跟他發生過兩次的性行為費用，他都沒有付，行為已經不只是「渣男」，而是「網路男蟲」，所以現在出面投訴，呼籲姊姊妹妹們要注意這種手法，不要再被騙了。

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