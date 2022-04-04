「醫護千萬別被匡列！」要連續14天PCR　醫酸：果然是最韭菜的一群

▲指揮中心最新指引指出，醫護人員符合相關條件者若被匡列可提前返回工作崗位，但需要連續14天採檢。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布最新指引，醫療照護工作人員只要接種三劑疫苗、無症狀且PCR陰性就可提前返回工作場所，但之後要輪流做PCR和快篩，連續採檢14天。但也引來前線醫師無奈表示，「醫護人員果然是最韭菜的一群」，甚至喊話醫護人員「千萬不要被匡列啊！」

根據指揮中心4/1公布的「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」指出，居家隔離14天的醫療人員調整為自主健康管理。但指引也規定，若提前14天返回工作場所，每天需要做一次PCR，其他時間需要做快篩，快篩陰性才能工作。此規定一公布引發各界討論。北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰就在臉書發文「醫護人員大家千萬不要被匡列啊！」

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蘇一峰引用指揮中心公布的新規定，「醫護人員如果被匡列，能繼續上班，要連續14天每天深插鼻孔採檢！還不能使用深喉唾液替代喔。」接著，他更酸「醫療人員不愧是唯一疫情期間被限制出境的行業……」、「果然是最韭菜的一群……。」

指揮中心公布的「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」指出，機構若已經啟動人力備援仍有不足情況，且無法把服務對象或病人轉到其他機構，只要經過地方衛生主管同意，就可以有條件讓需要居家隔離14天的醫療人員調整為自主健康管理。

但指引也規定，若提前14天返回工作場所，每天需要做一次PCR，其他時間需要做快篩，快篩陰性才能工作，連續採檢14天後，也需要進入7天自主健康管理，期間仍須配合作2次PCR，而採檢方式則都不能使用深喉唾液。新指引相關適用對象為完整接種三劑新冠疫苗14天且無症狀密切接觸工作人員，非第一線照顧人員、未完整接種三劑14天、本身免疫不全者、有這種者都不適用。