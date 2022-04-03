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老公換BMW！公司嫩妹「討載搶副駕」　正宮上車看傻...結局好療癒

年輕女同事喜歡主管。（示意圖／PIXABAY）

▲年輕女同事喜歡主管。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名人妻透露，老公公司的年輕女同事總會指名要做老公的BMW休旅車，某次出去還把她當空氣，甚至要她去坐後座，自己因為會暈車要坐副駕駛，讓她覺得超無言。結果經果旁人提點，才知道是老公的問題，因為老公長太帥。

人妻在《匿名公社》表示，自從老公換了一台BMW休旅車，每次聚餐底下的女同事都會指定坐老公的車，還會強迫老公跟她們一起出去玩，老公拒絕，居然還酸「副理好小氣」、「沒用欸，怕老婆」。人妻透露，為了不讓老公難做人，因此自己決定一起去，這樣女同事也不會說什麼，未料那天4名女同事一看到她，臉整個垮下來。

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不僅如此，女同事還抱怨，「我們早就安排好誰要坐副駕，啊你要帶老婆怎麼不先說？」後來其中一個女同事還問，「我會暈車，可以請你老婆去後面坐嗎？」完全把正宮當空氣。

人妻傻眼，「我不知道這些年輕妹妹是什麼心態，我只知道當時我非常不爽，也好險我先生沒有讓步，也跟她們說我也會暈車，出發去苗栗時分配坐後座的兩個小姐全程臭臉，還嫌我放的歌很吵她們要睡覺，這是坐人家車子該有的態度嗎？」

抵達景點後，另外一台車的姐姐偷偷跟人妻說，她們對妳有敵意是因為妳老公長得很帥，4個女同事中帶頭的喜歡妳老公，你們結婚時還在公司大哭。

人妻聽完後很納悶，「我們都結婚半年了，就算喜歡也該收心了吧，現在是韓劇看多了，覺得就算結婚也有機會？原來問題出在我先生，我還一直誤會是車子的問題，年紀輕輕什麼不好學滿腦子想搶別人的老公？是對自己太有自信還是家教不好？」

人妻透露，最近女同事又在公司說身體不舒服，要老公載她去看醫生，結果老公要她叫救護車，女同事居然摔門早退，「雖然朋友要我還是多注意一點，但我覺得如果他暈了，也表示他沒這麼愛我，與其整天緊張怕老公被搶，我還是自在一點過生活好了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「跟小綠茶表示這台車是妳的名字，到底是哪個屁股敢坐副駕包給她爛」、「那種心機女，應該會一輩子嫁不出去吧」、「現在的年輕女生才不會在乎已不已婚了，看好妳老公吧」。

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