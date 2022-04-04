逼媳挺9月大肚跪8小時！婆婆再砸38萬算「帝王姓名」：未來當總統

▲人妻抱怨，婆婆非常迷信。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

取名字是一門學問，不少人相信名字應搭配個人的生辰八字、五行等，因此都會找算命師取一個適合自己的好名字。一名人妻哭訴，婆婆非常迷信，懷孕期間要她跪8小時祈福，小孩生下來後，又堅持要用她花了38萬求來的帝王姓名，讓她很痛苦。

人妻在《靠北婆婆2.0》透露，因為婆婆非常迷信，規矩一堆，懷孕期間要她喝符水、洗符水以及去做祈福儀式，因此自己被逼到躲回娘家待產直到生產，「婆婆要求我懷孕9個月要去祈福，跪在地上長達8小時給神棍作一整天法事，保佑生產順利，她眼中只有迷信跟神棍，絲毫不覺得嬰兒或是我會出事。」

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人妻無奈表示，小孩生下來以後，婆婆不停到娘家亂，因為婆婆要求孫子的名字要用她花了38萬求到的帝王姓名，說什麼算命師說只要取這個姓名，從商會是台灣首富，從政會當總統；婆婆堅持，都花了38萬了，錢不能白花，必須要用這個名字。

人妻嘆氣，「我們不鳥她就一直鬧，連我老公出面制止都沒用。」讓她非常苦惱。貼文一出，引起討論，網友紛紛留言「那她怎麼沒幫她兒子求一個會當首富的名字」、「簡單，讓婆婆去改名，她當總統去」、「走火入魔太深，沒有救了，搬出去是對的」、「只覺得好笑，一場法會8小時，嗯，法師體力不錯」。

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