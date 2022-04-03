「全球第一大港」因疫情嚴重塞港　上港集團：不實消息

▲全球第一大港瘋傳因疫情嚴重塞港。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

網上有傳言稱，全球第一大港-上海港嚴重擁堵，上海的港口延誤情況越來越嚴重，在上海港等待裝卸的船舶數量已飆升至300多艘。3日，上港集團發聲稱，以上消息不屬實。根據上海港內部數據監測，2月份以來，上海港碼頭生產運營如常，集裝箱船未見擁堵。

據《澎湃新聞》報導，聲明表示，上港集團正全力守護港區防疫安全，確保港口全天候正常作業，保障長三角乃至全球產業鏈、供應鏈穩定暢通。

聲明稱，上海港全港停工船52艘，其中散雜貨43艘（含內貿13艘），集裝箱船9艘，其中等泊船4艘。等泊船隻數量從前期的幾十艘次下降到如今的個位數水平，碼頭操作能力得到充分釋放。根據馬士基等大型班輪公司的3月對外公布信息來看，亞洲港口由於春節後到3月持續的疫情交替影響，亞洲港口等泊天數通常在1-2天，上海港的等泊平均天數甚至優於南北方代表性港口。

上港集團稱，上海港集疏運體系有效減少了擁堵情況的出現。近期，港口及整體物流效率受到一定影響，根據疫情管控要求，陸路集卡跨省運輸需要提供司機核酸檢測結果陰性證明，運輸量較之前下跌，確實一度困擾著客戶。為此，上港集團積極採取措施，解決司機上路難的問題，同時，近年來持續優化的集疏運體系，發揮出不可替代的作用。

聲明表示，上海港已經採取了一系列保穩保供、促暢促聯的有效措施：首先，空箱已前置到客戶端。春節之後，上海港利用非作業高峰及空箱大量回流之際，幫助船公司將空箱疏運至內陸點，為後續生產恢復做好準備。

其次，進箱提箱方式更加多樣化。疫情防控和網格化篩查期間，上海港積極優化推出「集裝箱陸改水」等服務，緩解了因疫情影響造成的公路運輸資源緊缺壓力。目前，上港集團聯合中遠海、馬士基、達飛、地中海等各班輪公司，向客戶積極宣傳各種補充的集疏運方式，使用水路、鐵路進箱的客戶比例不停攀升，客戶咨詢量也在大幅度增加。

另外，協助提升陸路通行效率。為了配合涉及上海港進港運輸的集裝箱車輛新的防疫要求，上港集團旗下的港航數科用12個小時上線了集卡防疫通行證，整合電子提單、隨申碼和48小時核酸陰性證明，讓運輸車輛「一碼」暢行，外環隧道通行效率獲得提升。

聲明強調，目前，除受極端惡劣天氣影響外，上海港正常運營，港口實施閉環管理，生產運行保障人員駐守港區，保證生產運營，保證供應鏈物流鏈穩定，保證國家外貿和城市正常運轉。