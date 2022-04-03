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小姨子半夜「直接騎上」嬌喊想要很久了！人夫超罪惡：老婆剛生完

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小姨子趁他睡著時硬上 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人夫表示，老婆剛生產完回娘家住，他獨自留在北部工作，而老婆的妹妹因為工作暫時借住他家，怎料某天晚上，兩人酒後發生關係，且隔日小姨子還趁他睡著時「偷騎上去」。小姨子坦承男友太快滿足不了她，希望與原PO維持床上關係， 且早就想過有這一天，原PO內心罪惡感極重也很掙扎，不知道該怎麼做。

原PO在Dcard上發文，老婆請育嬰假在娘家顧小孩，家裡只剩下他跟小姨子兩個人，過著「偽同居」的生活，某次兩人喝酒意外發生關係，他超後悔也很愧疚，與對方達成協議絕不提此事，也不會再有第2次，沒想到隔天半夜，小姨子竟直接硬上，他崩潰表示，「趁我勃起的時候就直接騎上來」。

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事後，小姨子坦言，因為男友太快無法滿足她，加上好幾次夜晚在房間聽到原PO與姊姊激戰聲，「已經快受不了」，且早就想過跟原PO發生關係，還說都是自願的，原PO不需要負責，並提出維持X友的關係，直到她找到房子為止。

▲臥室,房間,睡覺,床,枕頭。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲兩人酒後不小心發生關係。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

不過，原PO內心滿滿愧疚，罪惡感超重，不知道如何面對家人，「我現在把她請出去也不是，我自己搬出去也會很奇怪，一整個打亂我的生活」。

貼文一出，網友們直呼超荒謬，「直接把小姨請出去了，不狠一點你遲早家破人亡」、「誇張欸，小姨沒道德感喔，自己姐姐欸」、「你會家庭破碎，兄弟信我」、「男友早洩就可以偷情，都是藉口」、「我覺得你的小孩好可憐，你老婆知道一定會崩潰，搞到你家庭破碎，姊妹失和」。不過，也有網友認為是創作文，「4/1的文我都不太相信」、「該醒醒了啦」、「你根本沒有老婆」。

►睡到自然醒就靠它了

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