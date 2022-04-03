清明時節愛心做工行善團服務不間斷　市長夫人慰勞志工助安居

▲台南市「做工行善團」修繕志工隊，特別利用清明連假接力前往南區、學甲區、北門區、安南區及新化區等地修繕，市長夫人劉育菁特地帶台南季節盛產的水果，前往安南區關懷弱勢案家以及肯定慰勞志工犧牲連假奉獻的精神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「做工行善團」修繕志工隊，特別利用清明連假接力前往南區、學甲區、北門區、安南區及新化區等地修繕，市長黃偉哲協助於官田隆田成立二手家具倉庫要送給修繕戶，3日亦由木工志工運送床組、衣櫥等二手家具至安南區修繕戶，希望市民有幸福安居的「希望家園」。

市長夫人劉育菁3日特地帶台南季節盛產的水果，前往安南區關懷弱勢案家以及肯定慰勞志工犧牲連假奉獻的精神，大台南總工會陳美靜副理事長及社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也到場關心，此外，市長黃偉哲媒合台南北區扶輪社響應做工行善團修繕行列捐助材料費，扶輪社團隊也到場關懷，市長夫人劉育菁特別頒發感謝牌致意。

安南區鄭姓案家育有兩名子女，案妻每隔段時間需要住院化療，案主須照料妻子和子女因此未就業。一家人居住在屋齡50年的老宅，老屋屋瓦已嚴重破損和漏水、家中屋況及門窗多處損壞。案家限於經濟有限無力自行修繕。在「做工行善團」志工隊獲悉後已於日前拆除老舊屋瓦，也要特別感謝北門清潔隊協助處理該案之廢棄物。團隊目前已完成屋頂新建鐵皮及屋內電線配置、照明及化糞池等工程，今日由木工志工接力進行臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板施工，盼早日完工讓案家有安穩的居所。

新化區「陽光真愛青少年關懷協會」長期為當地弱勢兒童、青少年進行照顧服務，以減輕弱勢家庭的負擔及輔導孩童的教育學習問題。協會早期的服務據點亦是勞工局修繕團隊協助建置的圓夢基地。這次協會搬遷新據點，「做工行善團」仍愛心不落人後，協助規劃完善的使用空間，提供給孩子們更好的學習環境。本週已由木工志工完成隔間，今天在正懿企業有限公司捐贈安裝木門及油漆志工粉刷美化後歡慶第173戶完工。

連假期間做工行善團也各地奔走接力，4/1~4/2泥水志工前往南區案家進行防水作業及灌漿工程，希望盡快改善黃姓案家頂樓嚴重漏水問題。案主黃先生因中風無法工作，領有重度身心障礙證明，需妻子全日照顧。兩人育有兩名子女，目前案家為社政低收入戶，全家仰賴微薄的社福津貼過生活。因經濟有限無法自行修繕頂樓漏水問題，多年來屋內滲漏嚴重，生活品質不甚理想。做工行善團已於近日完成屋頂防水工程，待下週油漆志工進行防水處理後，即可改善案家漏水之苦。

學甲區獨居的謝姓案主，因疾病關係右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，所居鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，加上家中線路老舊、電壓簡陋無法負荷大量用電，為改善案家用電安全及改善其生活品質，日前做工行善團已由金屬志工完成浴室屋頂及牆壁的搭建；電氣志工完成化糞池埋設、屋內電管路等配置施工。4/2在泥水志工努力下完成浴室混凝土施工，待後續鋪設磁磚及安裝相關衛浴設備後，案主即能擁有安心如廁的空間。

市長夫人劉育菁感謝志工團隊在祭祖掃墓之餘奉獻休假時間為公益付出，同時為使弱勢案家能早日有安全舒適的居所，長期以來志工團隊即使遇到例假日或連假都不曾放下修繕腳步，這部分是市府團隊特別感念的所在，在此要給予志工夥伴最大的肯定，在各界公私協力的助力下得以讓弱勢有安心居住的家園。