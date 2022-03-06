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助弱勢安居　台南做工行善團週週修繕不斷電

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」假日不停歇，持續為弱勢族群修屋，6日兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業，其中北門區油漆後完成第169戶，勞工局王鑫基局長感謝各工會專業修繕志工，為職災、弱勢築起一間間安心立命的居家，落實黃偉哲市長「希望家園」最暖心的施政理念。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與妻子育有3名就讀國小孩童的北門區周先生現年46歲，職業為營造業工作者，收入不固定，全家每月領有約6千元的低收補助，生活拮据難以負擔修繕經費，做工行善團的電氣、木工工會志工已協助配置電線管路、更換開關及插座、裝釘室內隔間及天花板輕鋼架並安裝正懿企業有限公司贊助的臥室房門，今日油漆工會志工進行油漆美化施工，替3名小朋友打造舒適的成長環境，讓周姓一家人有個安心居住的家。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化區修繕案是一位領有中低收老人津貼之七旬婦人，獨自借住在弟弟破損的古厝，除老舊外也無良好的如廁盥洗空間，亦無力改善房屋狀況及負擔房屋修繕費用。勞工局做工行善團獲報後即進行會勘，並展開相關修繕工作。本案已由泥水工會修繕志工協助將房門牆壁擴寬拆除、金屬工會修繕志工安裝浴室外牆壁鋼板施工，並且電氣工會修繕志工協助浴室改建、電線水管路配置、施工，改善住家生活環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區79歲謝先生，今年元月3日因隔壁鄰居發生火災，火勢延燒至案主家。案家原本為2層樓建築，災後房屋受損嚴重，門窗破損、天花板等隔間塌毀，案主領有身障手冊、案妻年邁並因該次火災事故住院，無力進行修繕，2/17做工行善團金屬志工率先為案家加強樓板中樑補強施工，今日木工志工接力進行案樓隔間房門、地板安裝施工，電氣志工進行管路調整，期能讓案家早日搬回居住地，邱莉莉議員服務團隊及呂基正里長也到場關心。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為妥善儲放來自社會各界的愛心二手家具，近期持續進行二手倉庫的空間配置，今日由社團法人台南市勞工志願服務協會及木工志工前來協助搬運家具以利舊倉庫整修作業。這段期間由於金屬、電氣和泥水工會等志工的協助，讓二手家具倉庫的整體儲放空間變得更完善，所存放的這些愛心家具在未來將再贈送給有需要的家庭。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，目前修繕案同時多戶持續進行，北門區修繕今日完工，善化區、中西區也馬不停蹄進行中。需要幫助的人在某些角落，做工行善團便帶著愛心來到需要的角落，足跡踏遍各地令人動容。十分感佩做工行善團修繕志工無悔的付出，也感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助，有錢出錢、有力出力，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。感謝志工們一起用專業來守護臺南這個富饒人情味的城市，讓弱勢勞工朋友都能夠擁有「有情有疼心ㄟ厝」。

▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴，兵分四路出發前往北門區、善化區、中西區及官田區進行房屋修繕相關作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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