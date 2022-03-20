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台南做工行善團「繕善不息」　假日暖心助弱勢修屋

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，邀集各工會專業修繕志工志工夥伴熱心出任務為弱勢族群修屋，落實建構黃偉哲市長「希望家園」最暖心的施政理念，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日中西區修繕戶為做工行善團隊完成的第170戶，該修繕戶因祝融毀損家園，完工也安裝上黃偉哲市長募集的火災警報器，讓案家住得更安心。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日做工行善團兵分三路，中西區謝姓民眾因隔壁鄰居發生火災，火勢延燒至案主家，房屋受損嚴重，案主領有身障手冊、案妻年邁並因該次火災事故住院，無力進行修繕，金屬志工前已為案家加強樓板中樑補強施工、木工、電氣志工接力進行案家天花板輕鋼架、地板安裝施工及管路調整後，金屬志工進行屋簷更換防漏工程，木工志工進行2樓塑膠地板施工，電氣志工進行電線配置施工，本周3月17日鋁製品志工安裝鋁門窗，20日由油漆志工室內粉刷美化工程完工，給案家一個安居樂業的住所，讓年邁的謝姓一家人十分感謝市府及志工的協助，邱莉莉議員服務團隊也到場關心。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化區的王阿嬤領有中低收老人津貼，案主多年前車禍造成行走上不便，獨自居住在老舊失修的古厝，無完善的如廁盥洗空間。做工行善團啟動接力修繕，由鋁製品志工完成鋁門窗更換施工，再由木工志工完成浴室牆壁矽酸鈣板、天花板塑膠板施工，20日由泥水志工進場進行浴室牆壁、地平磁磚安裝施工，提供案家完善的無障礙如廁盥洗空間。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區66歲案主，未婚、無子女，獨居。因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，案主目前所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動進行修繕服務，本周3月17日率先由金屬志工進場進行鋼架施工，18日進行屋頂鋼片搭建，20日由電氣志工接力進場進行化糞池埋設及管路施工，陳昆和議員服務團隊、明宜里凃志宏里長，社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也帶來飲品慰勞修繕志工。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另安南區45歲鄭姓弱勢戶和案妻育有一女，另朋友寄養1名2歲男童在案主家，案妻每三個禮拜需要住院化療，案主須照料妻子和子女因此未就業，整體經濟不甚理想，需靠借錢過生活。目前所居房屋為50年祖厝平房，多次颱風後屋頂屋瓦已破損、嚴重漏水、門窗多處損壞，無力自行修繕，台南市政府勞工局做工行善團隊於3月16日已經完成拆除屋瓦及清運作業，下周將進行屋頂鐵板安裝工程。

▲台南市勞工局成立「做工行善團」做伙做公益，本周仍不停歇為中西區、善化區、學甲區、安南區弱勢勞工進行房屋修繕，市長夫人劉郁菁女士也親至現場慰勞做工行善團志工的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，感謝修繕志工們工作之餘，做伙用專業來為弱勢家庭服務，近期除善化區、安南區、學甲區等修繕服務案持續進行中，本周也至南區、安南區、新化區3處進行修繕會勘，共同攜手打造「有情有疼心ㄟ厝」。

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