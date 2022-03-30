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台青「兩岸滴水認親」遭關切　國台辦：民進黨心有魔障，走火入魔

記者任以芳／北京報導

一名在廈門發展的台青趁回台過年期間，上傳「兩岸滴水驗親」影片，近期在台灣引發爭議，遭陸委會批評是中共對台進行促統「輿論戰」，有明顯政治意圖。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30日）也回應，民進黨當局說到底是害怕台灣民眾瞭解大陸的真實情況，用「認知作戰」蒙蔽台灣民眾，製造「信息繭房」。

朱鳳蓮首先說明，大陸方面非常支持兩岸同胞以任何方式表達促進交流、加強相互瞭解和理解。民進黨當局一些政客動輒揮舞所謂「認知作戰」的大棒打壓、威脅參與兩岸交流的台灣同胞，只能說明他們心有魔障，走火入魔。

朱鳳蓮表示，民進黨當局出於一黨之私，蓄意阻撓破壞兩岸民間交流，說到底是害怕兩岸同胞走近走好，害怕台灣民眾瞭解大陸的真實情況。他們以所謂「認知作戰」蒙蔽台灣民眾，製造「信息繭房」，當作煽動敵意、仇恨和對立的「遮羞布」，最終損害的是台灣民眾特別是台灣青年的發展空間和利益。

▲▼台青實驗「兩岸滴水驗親」　「帶黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱。（圖／翻攝微博,臉書）

▲台青實驗「兩岸滴水驗親」，黃河水混濁水溪，象徵融入母親懷抱。（圖／翻攝微博,臉書）

今年二月底，大陸央視旗下「看台海」及《廈門衛視》上傳「兩岸滴水驗親」影片。該名台青把濁水溪的水倒入裝有黃河水的瓶子，並稱將台灣最有標誌性的河流，融入「母親河」的懷抱之中，象徵游子回家親切心情。製作影片開頭，該名台青有特地強調，只是「象徵」性創作，還是受到批評。

「兩岸滴水驗親」影片昨在台灣引發爭議，外界質疑該名台青為何可以把黃河水攜帶回台，兩條河水流域也搭不在一起。《東森新媒體ETtoday》記者今找到事件主角，她僅低調表示，「希望理解，不方便受訪。」

陸委會昨29日表示，針對中共近期加強對台進行促統「輿論戰」相關情形，我方已密切關注，倘有涉及違反兩岸條例相關規定情事，將會同主管機關依法查處。並強調中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種操作手法，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。

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