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大陸 大陸焦點 特派現場

赴陸開店當老闆更靈活！　吸引台青創業「新型態產業增至122項」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸今（16日）公布最新對台利多政策，由國台辦、商務部、國家市場監管局聯合實施《台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》，新政策的行業別增多，讓台灣民眾到大陸創業開店更靈活。在深圳發展的台青洛克思接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「台灣人到大陸創業受限行業類別，現在一口氣從原本24項增加到122項行業，增加很多新型態產業，像是寵物、育樂經紀人、烘培茶飲，創業選擇變得更多。」

朱鳳蓮指出，此前有關部門分別於2007年、2011年、2015年出台了關於台灣居民在大陸申設個體工商戶的3份文件，此次出台新的政策措施，相比之下有兩個特點：一是開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，涵蓋《國民經濟行業分類》；二是開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區。

▲▼大陸國務院台辦、商務部、市場監督管理總局2022年3月16日聯合印發《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》、所有行業別 。（圖／翻攝 國台辦網站）

▲台灣民眾在服貿創新發展試點地區申設個體工商戶經營範圍，從24項擴展122項行業領域。（圖／翻攝 國台辦網站）

朱鳳蓮也介紹新措施的新亮點，台灣居民在服貿創新發展試點地區申設個體工商戶的經營範圍，將由24項大幅擴展至122項行業領域，涵蓋大陸《國民經濟行業分類》，台灣具有發展優勢、台胞經營意願高的行業。比如蔬菜、水果、食用菌及園藝作物種植，焙烤食品、糖果巧克力及蜜餞製造，茶飲料及其他飲料製造，寵物服務，文化娛樂經紀人，其他室內娛樂活動中的以休閒、娛樂為主的動手製作活動（陶藝、縫紉、繪畫等）。

目前在深圳從事影像創作產業的台青洛克思十分看好新政策的落實，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，「以前有很多項目台灣人無法到大陸發展，現在一口氣增加到122項行業，增加很多新型態產業，像是寵物、育樂經紀人、烘培茶飲、教育產業，創業選擇變得更多。」

▲▼ 2015年台灣居民申請設立個體工商戶的經營範圍》 。（圖／翻攝 國台辦網站）

▲ 2015年台灣居民申請設立個體工商戶的經營範圍，只有24項行業別 。（圖／翻攝 國台辦網站）

受訪的北京陳姓台商也說，早期台灣人到大陸創業開店，必須找當地人合夥擔任法人代表，才能申請公司，無法獨資。2015年大陸放寬台灣居民在大陸申設個體工商戶措施實行後，只有開放24項行業別，能從事的工作很局限。但近年大陸陸續開放不同的項目，尤其搭配農林22條發展路子更廣。

陳姓台商說，這次新發布的政策最大差別是行業別從24項擴展到122項；開放地域包含27個服務貿易創新發展試點地區。「可以說這次新政策是重新彙整，把過去對台灣人陸續放寬的行業別、規則一次說清楚，釋出善意讓台灣民眾赴陸發展更加方便。」當然，大陸商務部和市場監督管理總局後續執行態度也很重要。

至於如何申請辦理？國台辦今指出，2022年3月1日《市場主體登記管理條例》實施後，各類市場主體登記註冊更為便利。台灣居民申請個體工商戶登記，只需到經營場所所在地的登記機關，按相關登記註冊程序辦理即可。從3月16日開始，相關省、市（區域）除執行3份政策文件外，可在本地全面深化服貿創新試點地區內對台灣居民申辦個體工商戶執行新的開放政策。 

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