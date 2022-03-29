台青拍「兩岸滴水認親」　陸委會：中共對台促統「輿論戰」一環

記者蔡紹堅／台北報導

大陸央視旗下「看台海」及《廈門衛視》2月底在多個網路平台上傳了一部由台青所拍攝的「兩岸滴水驗親」影片。對此，陸委會29日表示，針對中共近期加強對台進行促統「輿論戰」相關情形，我方已密切關注，倘有涉及違反兩岸條例相關規定情事，將會同主管機關依法查處。

陸委會提到，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種操作手法，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，此次陸方官媒推播之影片內容亦為中共對台進行促統「輿論戰」之一環，具明顯政治意圖，然而對於中共運用是類樣板台青對台宣傳之手法，台灣民眾多已有所警惕，且其內容與台灣主流民意相悖離，無法獲得認同及共鳴。

陸委會強調，針對中共近期加強對台進行促統「輿論戰」相關情形，我方已密切關注，倘有涉及違反兩岸條例相關規定情事，將會同主管機關依法查處。

陸委會還提醒，國人赴陸生活、發展，應考量台灣社會觀感，共同維護國家的主權與尊嚴，不應配合中共對台統戰宣傳，並避免從事影響國家安全或利益的行為，共同珍惜並維護得來不易台灣民主自由生活方式。

▼台青把黃河水帶來台灣與濁水溪水混合，稱是「融入母親河懷抱」的象徵。（圖／翻攝微博）