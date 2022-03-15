台青視訊「求學與就業」資訊　30位北大清華優等生傳授密技

▲ 線上研習營讓在台灣學生了解赴陸讀書、就業發展資訊。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／北京報導

疫情影響之下，台灣還是學生對於赴大陸求學就業有高度興趣。日前，2022年「同心同行面向未來研習營」邀請到30多位在大陸就讀、就業的優秀青年，透過視訊方式和台灣青年分享交流，提供赴大陸求學、實習和就業發展參考指引，線上諮詢情況十分活絡。

2022年「同心同行面向未來研習營」日前特地邀請北大、清華、復旦、上海交通大學等大陸知名大學就讀的台生，以及在華為、小米、字節跳動、特斯拉等大陸知名企業就業的台青，透過線上視訊進行經驗分享和傳承。內容涵蓋高科技、互聯網、金融、醫療、諮詢、建築設計、法律、文化、新媒體、經濟貿易、資訊工程等多個專業和行業領域。

▲北京、清華等大陸知名高校台生，透過視訊和台灣學生分享考試生活心得。（圖／ETtoday）

線上研習營課程內容由五大主題板塊組成，分別是求學篇、校園篇、實習篇、就業篇、產業篇，主題包括《大陸高校招生政策解讀及報考經驗分享》、《大陸高校科系專業學習經驗分享》、《大陸高校校園生活及社會實踐經驗分享》、《台生名企實習分享會》、《台青名企就業分享會》、《大陸互聯網行業發展趨勢》以及《大陸金融行業發展趨勢》。

除了在陸台青台生分享校園和職場經驗談，也邀請互聯網和金融行業專家介紹目前大陸市場發展趨勢。參加研習營台灣營員表示，「如何挑選專業、打造個人競爭力和熟悉產業趨勢，從學校的申請、研究方向、實習接軌就業等都需要專業的指引和完善的規劃，這些資訊在學校很少得知。」

中華全國台灣同胞聯誼會副會長紀斌也勉勵營員，「利用這次學習機會向在大陸求學就業的前輩多學習，向授課老師們多請教，同身邊的朋友多交流。」未來，希望有更多台青有機會到大陸求學就業。全國台聯「台胞之家」，上海市台灣同胞聯誼會和湖北省台灣同胞聯誼會，會創造更多機會平台，提供更好服務。

▼ 中華全國台灣同胞聯誼會副會長紀斌 。（圖／主辦方提供）

