台青拍攝「兩岸滴水驗親」　「黃河水混濁水溪」稱融入母親懷抱

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央視旗下「看台海」及《廈門衛視》2月底在多個網路平台上傳了一部由台青所拍攝的「兩岸滴水驗親」影片。影片中，該名台青把濁水溪的水，倒入了裝有黃河水的瓶子內，稱將台灣最有標誌性的河流，融入了「母親河」的懷抱之中，象徵了游子回家的親切心情。

▼廈門衛視在多個平台上傳了「兩岸滴水驗親」的影片。（圖／翻攝微博，下同。）



該部影片由自稱「寶島帥女生」的台青阿嘉所拍攝，《廈門衛視》在貼文中介紹，阿嘉目前在大陸創業，去年見到黃河之後太激動了，就帶了一瓶黃河水在身邊，還把黃河水帶回了台灣，進行了一場兩岸「滴水驗親」。

從影片中可以發現，阿嘉拍攝影片的地點是雲林的西螺大橋，她表示，濁水溪跟黃河一樣，都是當地首屈一指的大河流，同樣和水混濁夾帶泥沙，而且滋養了一方居民，所以她要從濁水溪取水，倒入她特別從大陸帶回來的黃河之水瓶子中。

接著，阿嘉就真的拿起杯子，裝了一杯子的濁水溪水，倒入黃河之水瓶子中，並興奮指出，「各位鄉親，阿嘉已經成功把這兩條河流的水融合在一起了！」

▼阿嘉把黃河水帶回台灣，與濁水溪水進行融合。

影片的最後，阿嘉強調，「阿嘉想要藉由這樣的意象，把我們台灣最有標誌性的河流，融入到我們的『母親河』懷抱當中，象徵著游子回家的親切心情，也希望藉由這樣的儀式感，能夠促進兩岸間的理解融合，希望有更多台灣青年像阿嘉一樣幸運，打開自己的眼界，看見大陸的樣子。」

該部影片被大陸央視旗下「看台海」及《廈門衛視》上傳到了多個網路平台，包含微博、bilibili、臉書，以及YouTube。

從留言可以發現，大部分網友都對「滴水驗親」這個行為感到不解，「滴水驗親？要不要驗一下智商？」「水就是水，你去亞馬遜河裝一瓶也會融在一起。」不過，也有少部分網友給予肯定，「我喜歡這個視角！」「我媽每次都會要我帶點家裡的水去陌生的地方。」

該部影片也被立委質疑涉及文化統戰、認知作戰。對此，陸委會29日指出，此次陸方官媒推播之影片內容亦為中共對台進行促統「輿論戰」之一環，具明顯政治意圖，然而對於中共運用是類樣板台青對台宣傳之手法，台灣民眾多已有所警惕，且其內容與台灣主流民意相悖離，無法獲得認同及共鳴。

▼阿嘉把兩種水混合的自然反應，稱為「融入母親河懷抱」的象徵。