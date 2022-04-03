屏東今+3、北市確診女現身「台灣祭」　4人足跡曝光

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(3)日公布3名縣內確診個案，均與昨日確診個案「24016」相關；另台北市一名女性確診者案號「24399」，於4月1日、2日至恆春旅遊，有進入台灣祭音樂活動現場，縣府漏夜研議，決定緊急停止台灣祭3日最後一天的活動，並發送簡訊通知足跡重疊民眾，現場也準備12000份快篩劑供民眾費索取。

▲台灣祭會場清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另國仁、茂隆骨科、南門、恆基、恆旅5家醫院篩檢站已開始運作，明(4)日上午會再加開恆春衛生所篩檢站，並呼籲尚未施打疫苗的民眾，盡快至速打站施打，提升自我免疫力。

昨日確診個案「24016」相關親友再傳3例確診，案號「24331」為「24016」的妻子，「24377」為「24331」的妹妹，曾與其姐姐及姐夫參加潮州宗教聚會，又曾搭乘其兄長「24378」的車至菜園農忙，該三人足跡包括屏東市、恆春、新園、長治、竹田、潮州、三地門、鹽埔、萬丹等地，目前已匡列34人居家隔離，104人自主健康管理，相關足跡場所已完成清消作業。

屏東確診案號「24331」25日上午一同自駕前往潮州參加宗教聚會，26日與友人南下恆春洪師傅小館聚餐後，晚間再前往三地門五里坡客棧餐敘，29日自駕自小客車返回新園娘家；1日「24016」確診後安排篩檢呈陽性反應確診。

案號「24377」於3月29日至31日與案號「24378」曾至鹽埔、六塊厝、萬丹等菜園，31日有喉嚨不適、咳嗽等症狀，4月1日上午至潮州力社市場，31日及4月1日均前往潮州參加宗教聚會，2日安排醫院採檢，PCR檢驗陽性確診。案號「24378」則因與案號「24377」接觸，2日被匡列居家隔離後，PCR一採陽，二、三採都陰，目前血清檢驗確認中。

另外，依據衛生局疫調顯示，北市案號「24399」4月1日自台北搭乘高鐵到高雄新左營站後，與友人共乘9人座計程車入住屏東墾丁山水心旅棧，晚間步行至臺灣祭會場參加活動，並在墾丁大街購物；隔日再到台灣祭會場，於傍晚接獲位於台北市的服務公司通知，同辦公室有人確診，她自行購買快篩劑檢測呈陽性反應後，由屏東縣衛生局派防疫專責救護車送醫，經PCR檢測陽性確診後收治。目前該案匡列接觸友人的商家共30人安排採檢，都是陰性。

縣長潘孟安表示，下午三時台灣祭服務台開始發放快篩試劑，現場秩序良好，請來過台灣祭活動的朋友務必戴好口罩，做好自我健康監測，有任何異常狀況務必跟縣生局連繫，他並呼籲尚未施打的民眾盡快至疫苗速打站施打疫苗，提升自我保護力，做好防疫不恐慌。洽詢防疫專線：08-7380208。

