男突從避車洞跳出！「火車煞不住」當場撞斃　屍塊散落數百米

▲一名男子自隧道避車洞跳出，列車反應不及當場撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）
記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導
台鐵2011次區間快車今(4日)上午7時15分許傳出死亡事故，該列車行經苗栗=銅鑼間、即將駛出隧道時，突然一名男性自避車洞闖入軌道，列車反應不及撞上，男子當場死亡、屍塊散落數百公尺。目前整起事故造成苗栗=銅鑼間南下、北上列車出現延誤，預計9時30分恢復通行；而列車上250名乘客均已接駁離開。確切事故原因，還有待警方進一步調查釐清。
▼男子當場慘死，屍塊四散。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲一名男子自隧道避車洞跳出，列車反應不及當場撞上。（圖／記者黃孟珍翻攝）
記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導
台鐵2011次區間快車今(4日)上午7時15分許傳出死亡事故，該列車行經苗栗=銅鑼間、即將駛出隧道時，突然一名男性自避車洞闖入軌道，列車反應不及撞上，男子當場死亡、屍塊散落數百公尺。目前整起事故造成苗栗=銅鑼間南下、北上列車出現延誤，預計9時30分恢復通行；而列車上250名乘客均已接駁離開。確切事故原因，還有待警方進一步調查釐清。
▼男子當場慘死，屍塊四散。（圖／記者黃孟珍翻攝）
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