快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時50分發生芮氏規模4.8的有感地震，震央位於高雄市甲仙區，地震深度8.4公里，屬於極淺地震，高雄市最大震度4級，其他中南部縣市也有1-3級震度。
【 第036號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年04月04日09時50分46秒
震央位置：北緯23.09° 東經120.57°
震源深度：8.4公里
芮氏規模：4.8
相對位置：高雄市政府北北東方 58.5 公里 (位於高雄市甲仙區)
各地震度級：
● 高雄市地區最大震度4級
4級：甲仙、六龜
3級：桃源、旗山
1級：楠梓
● 臺南市地區最大震度3級
3級：楠西、新化
2級：東山、善化、永康、臺南市
1級：佳里、七股
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：大埔、番路
2級：義竹、太保市、民雄
1級：阿里山
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺
2級：古坑、土庫、斗六市、四湖
1級：水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山、名間
1級：信義鄉、竹山、南投市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、瑪家、屏東市、滿州
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻、卑南、海端、池上、東河、成功、長濱、鹿野
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：富里、光復、花蓮市、西寶
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：大城、員林、彰化市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：霧峰、梧棲
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭
▼震度圖。（圖／氣象局）
▲地震報告。（圖／氣象局）
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