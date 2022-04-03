上海嬰孩集中隔離畫面曝！　「3人躺一床」帶離爸媽慘哭

▲網曝上海嬰幼兒隔離點畫面。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸各城市疫情嚴峻，上海也進入封城管控，有家長因要進行隔離，其嬰孩就被送到「嬰幼兒隔離點」，網友曝光上海金山區的隔離點內部情形，瞬間受廣大關注，上海市公共衛生臨床中心則稱該畫面是院內兒科病房，而非隔離點。

根據《中國慈善家雜誌》報導，趙倩（化名）一家三口都確診，她3月29日下午被送往方艙醫院，而2歲半的女兒被帶到位於金山區的公共衛生臨床中心隔離。

趙倩提到，防疫人員稱政府規定孩子得送往該處，如果不同意，孩子可單獨留在醫院，但大人必須到方艙醫院，她每天都會傳訊息詢問女兒的情形，護士的回覆都僅有「還好」2字，從未見過照片或影片。

▲▼同一室內擠有多名孩童。（圖／翻攝自微博）



近日網路上傳出該病區的照片和影片，畫面中可見一室內明顯安置過多孩童，還有3名嬰兒睡在同一床上，醫護人員透露一個護士基本上要照看約10個孩子，趙倩更加揪心，連覺也睡不着，擔心護士忙不過來，連洗澡、擦屁股等衛生保障也不知是否照顧周到。

上海市公共衛生臨床中心昨（2）日對此回應，「網路流傳的照片、影片是我院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景，並非金山嬰幼兒隔離點」，因為收治患兒還在增加，內部需進行調整，目前已增派兒科醫護隊伍並進一步調整兒科病房、優化收治流程、改善病房管理。