蒼藍鴿不忍了！揭台灣防疫3大問題「消耗醫療資源」

▲很多人喊「別讓醫療量能崩潰」，卻主張強力圍堵疫情，其實很自相矛盾。（圖／翻攝自Youtube／蒼藍鴿的醫學天地）

記者柯沛辰／綜合報導

近期本土案例暴增，台灣要走向與病毒共存？還是繼續維持清零？引發廣泛討論。前台大醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，很多人主張「不要讓醫療量能崩潰」，卻不斷把輕症跟無症狀患者往醫院送，其實很矛盾。他認為，目前Omicron毒性降低，政策其實可以慢慢調整，把醫院資源留給重症患者，其次是大多人都已打滿三劑疫苗，還有必要一接觸到感染者就居隔14天？這是可以思考的。

蒼藍鴿表示，台灣一開始的確守得很好，但之後一兩年，歐美國家漸趨開放，當地民眾的生活也基本恢復到疫情前的水準，幾乎沒什麼在戴口罩，甚至將Omicron視為是「感冒」。但在中國或台灣，就會覺得非得把Omicron清零，持續採取強力的圍堵政策，這個作法有好有壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，清零的好處是可以把確診數壓到很低，壞處就是匡列隔離做得太確實，有些民眾可能覺得人身自由被限制，也影響到經濟或生活層面。不過，開放也有壞處，雖然Omicron已經漸漸流感化、感冒化了，但若大肆感染，死亡率還是有一定水準，到時台灣的每日病例可能暴增，死亡人數也跟著上升。

蒼藍鴿指出，日本有做過一份統計，Omicron的死亡率大約是0.1％到0.15％，但這個數據可能在台灣不太適用，因為其他國家早在之前Alpha、Delta時就感染過一波，造成蠻大幅的死亡人數，其中多是一些老弱婦孺，或一些慢性病患者，換句話說已經有蠻多身體不好的人在前面一波疫情不幸過世，所以這些國家承受Omicron的死亡率可能比台灣低。若台灣真的放任Omicron大肆傳染，可能導致很多老弱婦孺或重症患者染疫，那死亡率可能就比日本統計的0.15％還要高。

蒼藍鴿表示，Omicron雖然主要是輕症居多，但台灣為了不讓這些患者接觸到人群，一律把人往醫院送，其實與「不要讓醫療量能崩潰」、「把醫療資源留給重症患者」這些主張背道而馳，「同時把一堆無症狀、輕症的Omicron一直往醫院送，其實就是在消耗醫療資源」，他一直很不懂這件事的意義。

蒼藍鴿建議，Omicron的輕症或無症狀患者就在家裡或防疫旅館「一人一室」隔離，由公家單位定期派人關心就好，不要把這堆人全部送到醫院的隔離病房。他說，每次他聽到有人主張維持醫療量能，卻又支持積極的匡列篩檢、圍堵病毒，心裡不禁會想吐槽「你現在做的就是讓醫療體系崩潰的事情」，而這也是很多醫界人士一直難以理解目前防疫政策的原因。

▲蒼藍鴿辦小民調，約30％青壯年覺得本土疫情很可怕，應持續匡列圍堵；另外61%青壯年則主張開放共存。（圖／翻攝自Youtube／蒼藍鴿的醫學天地）

蒼藍鴿認為，醫院就是收治重症病患的地方，應該專注治療有生命危險的個案，不要再把一堆輕症或無症狀患者往醫院送。至於有網友提說，無法接受每日死亡破百，應該有個循序漸進的過程來適應疫情，這點蒼藍鴿也同意。

他說，確實不可能馬上不戴口罩、不匡列隔離，「我自己的想法是，匡列隔離還是要做，但範圍要拿捏得精準，全台灣多數人都已打到三劑疫苗了，真的有必要跟接觸者接觸或被足跡抓到，就得在家關14天嗎？我自己覺得這是蠻不合理的。」蒼藍鴿建議，例如打過3劑疫苗，若接觸到確診者，可改為14天自我健康管理；打2劑的話，7天居家隔離+7天自主健康管理；如果都沒打疫苗，就是14天居家隔離。

蒼藍鴿引述一名網友看法，內容寫道「如果不逐步開放，那我們打疫苗真的是打心酸的，總有些人喜歡無理取鬧，疫苗缺貨就說政府不買，到貨太多要銷毀就說政府浪費，稍微收緊防疫就說政府殺人不讓人活，稍微放寬又變成政府不做事，我是支持開放啦，要不要打疫苗是自己的選擇，後果自負。」

蒼藍鴿說，他很同意這名網友的看法，每個人還是要為自己的選擇負責，既然目前科學證據都指向打3劑被感染後的病毒量較低，也比較不會傳染給他人，他也支持繼續匡列，但政府應該針對匡列對象接種的疫苗數量來作不同的後續處置，「不要說現在已經是Omicron了，結果防疫政策還是跟Alpha、Delta時一模一樣，這樣子也說不太過去。」

蒼藍鴿指出，很多人不滿還有一個原因，就是政府一直放寬入境的標準，把隔離天數降低，結果對國人還是非常嚴格，所以政策上應該還是有思考或改進的空間。另外，病毒已經從Alpha變成Delta，再到現在的Omicron，毒性已經愈來愈低弱，前面醫療人員的努力並沒有白費，因為守護的成果是一路累積過來的，「所以我自己是支持逐步放寬的」。