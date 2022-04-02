南韓擬4月底前「室外免戴口罩」　化妝品股價暴漲

▲南韓有望「室外脫口罩」的政策消息一出，化妝品企業股價飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓政府1日宣布鬆綁疫情限制措施，自4日起延長店家營業時間、增加聚會限制人數等，試行兩周後從18日起除了室內戴口罩外，其他防疫措施將研議是否取消。然而，月底前室外有望「免戴口罩」的消息一出，南韓化妝品企業股價當天隨即暴漲。

根據南韓《朝鮮日報》報導，南韓中央疫情對策本部1日宣布自4日起為期2周鬆綁限制措施，店家可營業至午夜0時，私人聚會人數從8人增至10人，由於研判病毒擴散高峰期已過，決定研議除了室內戴口罩等必要措施外，自18日起可能取消部分防疫限制，例如，室外免戴口罩、放寬社交距離、容留人數增加等。

消息一出，南韓化妝品股價大漲，包含麗得姿（Leaders）漲停，以3580韓元收盤（南韓股票漲跌幅限制為30％）；It'S Hanbul Co.暴漲24.46％，收盤價為2萬5700韓元；Tony Moly上漲16.16％；Able C&C漲幅也達到11.55％。據分析，LG集團經營化妝品、生活用品的子公司「LG生活健康」國內外投資機構單日淨買入就達到大約234億韓元的股票。

證券界認為，化妝品相關個股之所以受到投資市場關注，是因為對未來外出人數增加，有望解除室外口罩禁令的期待，此前因疫情大流行而下跌的股價將逐步回升，不僅是化妝品，包含服裝、旅遊業等相關股票也將隨著人口活動增加呈現漲勢，然而，化妝品企業的實際業績或銷售額是否也會因此增加，還有待觀察。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》