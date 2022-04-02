美國對台態度曖昧！安倍曝「嚇阻中國侵台」唯一解方：拜登快表態

記者葉睿涵／綜合報導

日本前首相安倍晉三在3月31日，接受美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）專訪時，與日本問題專家花澤雄一郎（Yuichiro Hanazawa）進行對談，就俄羅斯入侵烏克蘭、美日關係、對台政策與對印太地區前景的展望等議題展開討論，同時也呼籲拜登政府停止對台灣議題採取「模糊策略」，以此威嚇中國， 避免戰事發生。

安倍晉三表示，如今美日已達成共識，將致力於確保全球秩序的穩定，不過以亞洲來看，台灣獨特的國際地位，將導致台灣比烏克蘭更容易受到外國影響，「發生在烏克蘭的事很可能也會在台灣發生，因此如何避免武力入侵的事件發生是頭等大事」。

▲日本前首相安倍晉三呼籲美國對台灣議題表明態度。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三也舉歐洲為例，認為多數國家想加入北約（NATO），是因為相信有美國的坐鎮，能讓他們免受外國入侵，不過在亞洲建立一個類似北約的多邊安全聯盟並不簡單，因此日本需要加強自身的防禦能力，並與美國共同將威懾作用延伸出去。

中國目前還不會對台灣動武，是因為該國考慮到此舉將為中國帶來嚴重的經濟損害，但安倍晉三認為，這並不代表中國永遠不會武取台灣。另外，還有許多專家認為，中國不會貿然襲擊台灣本島，但解放軍可能會先侵攻其他外島，然後發動大規模網路攻擊、資訊戰和宣傳戰，破壞台灣穩定，而北京則會靜觀其變再做決定。

他強調，「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」，因此美日之間有必要對台灣的情況進行討論，過去美國一直都對台灣議題採取「模糊策略」，從未表態是否會介入台灣的戰事，因此他呼籲美國必須盡快明確表明態度，以此威嚇中國， 避免發生戰事。