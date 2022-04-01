南韓解除入境隔離7天！掀「報復性」出國旅遊潮　機場擠爆觀光客

▲南韓4月1日起全面解除已接種疫苗旅客的入境隔離，仁川國際機場擠滿出國觀光的旅客。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情因Omicron變異病毒BA.2而升溫，連日來新增10至40多萬起病例，過去一週（3月26日至4月1日）累計新增187萬例、單日平均新增31萬6千多例，創下全球新高紀錄。不過，南韓當局除考慮放寬營業限制、社交聚會人數限制，還將解除海外入境者的7天隔離，許多民眾開始搜尋國外旅遊商品。

根據《韓聯社》，南韓國務總理金富謙今（1）日召開中央災難安全對策本部會議時商討未來2周的防疫政策，表示從本月4至17日將放寬餐廳、咖啡廳、酒店、夜店、卡啦OK、公共浴場、室內體育設施、網咖、電影院等大眾場所的營業時間限制，允許從原本規定的晚間11時放寬至午夜0時；同時，私人聚會人數限制從原本的8人放寬至10人。

在經過2週觀察時間後，若疫情明顯趨緩、重症與死亡患者減少、醫療體系穩定，則除了維持室內配戴口罩的規定，其他如營業時間限制、私人聚會人數限制、限制大規模活動等防疫措施將考慮跟著解禁。

根據《韓民族新聞》，南韓政府原本從3月21日起免除國內外完整接種新冠疫苗入境旅客的7天隔離，從緬甸、烏克蘭、烏茲別克、巴基斯坦等4國入境之旅客除外；不過從4月1日起，只要提出完整接種疫苗證明，無論從哪一個國家入境南韓，皆能免除7天的居家隔離。

▲仁川國際機場有望回歸疫情前的榮景。（圖／達志影像／newscom）

此一舉措的實施，也讓南韓國內民眾增加對於出國旅遊的期待，盼能恢復新冠疫情以前出國旅遊的盛況，上網搜尋各大國外旅遊商品的民眾激增。韓媒《News1》指出，仁川國際機場近來旅客數逐漸回升，第一航廈1日更是擠滿了安排出國的旅客。

根據韓媒《韓國經濟》，南韓社群商務業者TMON（티몬）從3月22日起針對530名顧客實施調查，統計顯示有55%的民眾在政府頒布解除海外旅客入境隔離措施後，曾開始檢索國外旅遊商品，凸顯出民眾在疫情以後長期壓抑出國旅遊的慾望，在政府解除隔離限制後，終於大幅刺激國外旅遊需求。

南韓電視購物商CJ ONSTYLE（CJ온스타일）於3月27日在頻道中推出西班牙、義大利團體旅遊商品，該項商品在頻道上播送1個小時內吸引2800多人致電訂購，收益超過150億韓元，遠遠超過3月17日頻道所播送的夏威夷團體旅遊商品，當時1個小時內吸引1200多人訂購、創造90億韓元收益。

CJ ONSTYLE教育文化事業組部長李正弼（이정필，音譯）表示，「越來越多的顧客詢問國外旅遊商品。」

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