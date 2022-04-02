美國財政部擴大制裁北韓！5處政府部門與企業入列　曾協助研發ICBM

▲北韓24日下午試射洲際彈道飛彈，官媒宣稱為「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於3月24日從平壤順安飛行場朝東試射1枚洲際彈飛彈，儘管官媒宣稱是最新型的「怪物導彈」火星-17型，但南韓、美國軍事情報當局分析後卻認為可能是舊款的火星-15型。北韓數度違反聯合國安理會決議，美國財政部於當地時間1日針對北韓5個政府部門與貿易公司頒布追加制裁措施。

根據《韓聯社》，美國財政部下屬的外國資產控制辦公室（OFAC）於當地時間1日表示，北韓5處政府部門或貿易公司違反數個聯合國安理會決議，協助平壤當局完成大規模殺傷性武器（WMD）、彈道飛彈，因此將其列為制裁名單內。

被美國華府列為實施追加至材的對象為北韓火箭工業部、朝鮮勝利山貿易公司、合掌江貿易公司、雲川貿易公司等。美國財政部表示，此次所列舉的追加制裁對象，為直接、間接協助北韓研發新型洲際彈道飛彈（ICBM）、協助資金調度的北韓籍企業。

火箭工業部又被稱做火箭產業部、火箭產業局，是北韓囊括軍需產業的軍需工業部的下轄機關。而另外4間北韓企業，則長期透過向國外派遣勞工、與外籍企業投入資本成立合資公司等手段賺取外匯，協助平壤當局統籌、調度用來研發大規模殺傷性武器與導彈的資金或物品。

▲北韓數度試射洲際彈道飛彈，因違反聯合國安理會決議而遭美國實施追加制裁。（圖／達志影像／美聯社）

美國財政部長葉倫（Janet Louise Yellen）表示，「北韓試射彈道飛彈的舉動具有挑釁意味，不僅嚴重威脅區域與全球國防安全，且還明顯違反聯合國安理會決議。為了應對北韓持續研發大規模殺傷性武器、彈道飛彈的舉動，美國將持續專注使用制裁權限。」

報導指出，一旦被列入制裁對象名單，不僅在美國的資產會遭到凍結，且被禁止與其他外籍企業或金融機構有貿易往來。美國財政部警告，若與被列入制裁對象名單內的北韓5處政府部門、企業有貿易往來，或是提供金融服務，則可能會被同時被列入制裁對象名單內。

據悉，美國自從拜登政府上任以後，已針對北韓試射飛彈的行為頒布4次制裁措施。在北韓於3月24日試射洲際彈道飛彈後，美國於同日將北韓第2自然科學院（現國防科學院）國際業務擔當局、1名北韓國籍人士、2處俄籍機關、1名俄籍人士列入制裁名單內。

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