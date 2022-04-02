太魯閣事故週年　林佳龍赴忠烈祠追悼：攸關安全不該怠慢僥倖

▲林佳龍前往新北忠烈祠祭拜江沛峰。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

太魯閣列車事故滿週年，適逢東南水泥廠1日因施工不慎造成高塔倒塌的工安事故，交通部前部長林佳龍2日透過臉書貼出前往忠烈祠祭拜台鐵司機員袁淳修、助理司機員江沛峰的照片，強調「任何工地文化，都應該落實安全至上的標準作業，而不是在告示版上的標語」，任何行政都能秉持「以人為本」的精神出發，尤其是攸關安全的工作，在任何環節都不該有「輕忽」、「隨便」、「怠慢」、「僥倖」的心態。

林佳龍表示，今天是太魯閣列車事故一週年，台灣人共同走過永遠不該忘記的台灣重大公安災難，「我們必須持續堅定台鐵革新的方向，堅定我們對生命的重視，不再讓無辜性命平白犧牲，一個疏忽或得過且過的態度，就可能毀人一生，讓無數家庭破碎，造成無法彌補的傷害」。

林佳龍表示，不管是公共交通運輸，或者重大工程，安全，是最首要的工作，也是最上位的責任，是時刻不可怠慢的管理程序，台鐵除了要守護乘客，也要守護台鐵人，任何工地文化，都應該落實安全至上的標準作業，而不是在告示版上的標語。

林佳龍談及，太魯閣列車事故帶走了49條人命，造成213人輕重傷，1年過去罹難者的親人仍無法走出親人驟逝的痛楚，傷者也仍在進行身體及心理的復健，其中還有兩位台鐵司機員袁淳修、助理司機員江沛峰，也在這場意外殉職，今天他分別到台中、新北的忠烈祠祭拜殉職的江淳修及袁沛峰。

對於兩位罹難者，林佳龍追悼說，袁淳修是一貫道的道親、寶光建德副壇主，一貫道道親們以「頂劫」來理解其犧牲，祂是一位求道者、修道者、證道者，對生命的保護勝過自己的生命；而江沛峰則是在進入台鐵不到兩年時間時，在列車上與袁兩人奮力剎車、鳴笛，最後一起殉職，祂的哥哥為了未完的夢，也報考進入台鐵工作。

林佳龍說，即便弟弟因台鐵殉難，哥哥仍要延續江沛峰的生命志願，進入台鐵，改革台鐵，這樣的大願，帶著堅定的手足之愛，行兼善天下的奉獻，令人感佩。他坦言，「改革台鐵的確不能讓政治凌駕專業，這條路儘管再難都沒有回頭路，如果不能痛定思痛，破釜沉舟，那麼台鐵的改革，終將無法完全，這是我們必須要持續反省，團結一心的功課」。

最後，林佳龍呼籲，希望任何行政都能秉持「以人為本」的精神出發，尤其是攸關安全的工作，在任何環節都不該有「輕忽」、「隨便」、「怠慢」、「僥倖」的心態，不只台鐵，台灣工地文化的養成，都該以最高標準，嚴謹的態度建立機制，訓練作業人員的素質與專業，而唯有對生命至高無上的尊重與重視才能避免憾事一再在不同的場景發生。