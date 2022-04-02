太魯閣出軌滿週年「台鐵安全改革成效」出爐！行車事故只減12件

▲太魯閣事故滿週年。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

今（2）日是台鐵太魯閣事故事發一週年，交通部進行台鐵公司化改革，24條條例草案已送交立法院待審核。台鐵局表示，針對安全改革設立6方案、33項目，其中已完成9項。據統計，台鐵9個月以來行車事故共453件，只比往年同期少12件。

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▲▼太魯閣事發車輛全毀，車輛怵目驚心。（圖／記者黃國霖攝）

行政院拍板通過「台鐵公司化草案」 提出3大承諾絕不減薪

行政院會3月3日通過攸關交通部推動台鐵公司化轉型的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，行政院發言人羅秉成表示，台鐵不能不回應社會的期待及家屬的要求，不能不改革，同時提出3大承諾：政府將補貼因政策造成的虧損、基礎建設和重大維修支出，員工福利及薪資絕不減損，且員工可以選擇要成為公司員工或公務員。

▲行政院通過台鐵公司化草案。（圖／交通部）

台鐵「安全改革」成績單出爐 9個月行車事故453件「只比同期少12件」

事發一年過後，台鐵統計行車事故件數，相比109年6月至110年2月與110年6月至111年2月，重大行車事故減少2件、一般行車事故減少5件，行車異常減少5件，共減少12件，110年6月至111年2月各類事故仍有453件。

台鐵運安處長林景山表示，針對安全改革訂定6方案、33項目，目前已完成9項，新增辦理智慧鐵道資訊整合平台招標。完成項目包括台鐵管理工地安全、建立健全緊急通報機制、預防斷軌、智慧化巡軌、整合維修能量、維修關鍵零組件國產化、落實ATP遠端監視系統、訂定重賞重罰機制、辦理安全技術研討會。

林景山表示，為健全工地管理，台鐵臨軌工程雇用保全管制工地出入口；改善風險路段，21處安裝落實告警系統，15處安裝施作中；強化軌道結構號誌及電力設備，試辦鋼軌裂縫快篩系統；採購鋼軌探傷車；鐵道局代辦彎道改善工程。

▲火聯會長黃隆華痛批台鐵公司化就像爭家產。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵基層不滿公司化 火聯會痛批：爭家產！1200名司機釀「依法休假」

然而台鐵公司化及安全改革均引發基層不滿，火車駕駛產業工會痛批，台鐵公司化草案對安全隻字未提，卻不斷纏繞在資產土地分配，理事長黃隆華直呼，「很像家人不在，大家在爭家產，吃相不是很難看嗎？」

黃隆華表示，交通部長王國材沒有真心為台鐵員工著想，甚至露出狐狸尾巴說「拿你台鐵幾塊土地又怎樣」，每天讓司機員、乘務員處於不安全的環境下工作，卻積極推動公司化以利分配資產，目前已有約1200名司機員響應「勞動節連假依法休假」的抗爭活動。