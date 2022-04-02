太魯閣出軌滿週年！釀49死「半世紀以來最慘」　最新現場空拍曝光





▲重回事故現場，雖已看不出痕跡，但傷者痛楚未癒。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

去年的今天（4月2日）發生震驚全台的太魯閣事故，意外造成49死、213傷，事故起因為工地假日偷施工，操作不慎造成工程車滑落軌道，導致列車撞上清水隧道北口。罹難司機員袁淳修於去年9月3日入祀忠烈祠，助理司機員江沛峰今年3月29日入祠。另事故車輛將移置臺鐵富岡基地，作為教育訓練題材。

《ETtoday新聞雲》記者近日重回事故現場，空拍發現去年發生出軌意外的清水隧道前都已修復完成，遠觀看不出曾發生意外的痕跡。

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太魯閣出隧道後7秒出軌 「移工揮手擋車、司機員急踩煞車」時間軸一覽

運安會還原事發當日情形，當天工地主任施工貨車要去事故地點執行緩衝工程，出門之前發現貨車無法發動，並請機電廠商確認，機電廠告知其電瓶有問題，但李義祥沒有馬上換車，仍前往工程區施作。

當日上午工地主任及移工阿好正在捆綁鋼筋，考慮到便道路面又彎又傾斜、容易打滑，因此車頭往左下方左轉，倒車時車輛再度熄火，工地主任要求阿好以怪手拉出貨車，導致貨車沿著施工便道多次頓挫且下滑，當時貨車駕駛艙為無人狀態。

▲運安會還原太魯閣出軌經過。（圖／運安會提供）

工地主任試圖透過挖掘機拉動貨車，不料吊帶脫離，貨車帶子鬆脫後滑動，右輪陷入邊坡，隨後便翻滾墜落軌道，接著事發太魯閣列車以時速126公里開出仁和隧道，行車記錄可見一名移工、也就是阿好本人，正在軌道旁揮手試圖擋車，但仍煞車不及撞上貨車後出軌，總計出隧道到撞擊貨車共只有7秒時間。

運安會指出，根據列車ATP資料顯示，列車撞擊當下時速為123公里，因此代表碰撞前司機員已經啟動煞車，碰撞後以時速117公里再撞上清水隧道北口。撞擊後太魯閣第8節車廂出軌，第3到8節車廂停止於隧道內，第4到6節車廂嚴重擠壓變形，造成49死、213傷，為半世紀以來最嚴重的鐵路事故。

▲運安會公布太魯閣事故調查報告顯示，李義祥將吊帶綁上大貨車立柱，及阿好試圖揮手擋車。（圖／運安會提供）

太魯閣司機新婚2年、助理司機剛進台鐵1年 遇出軌捨身救人紛紛罹難

罹難司機員袁淳修與三個姊姊相差超過10歲，是全家人的寶貝兒子及弟弟，他於2016年考上台鐵、2017年進入司機員班，擔任助理司機員、2019年起獨立駕駛，共擔任司機員2年時間。

袁淳修在2019年9月25日與妻子參加台北車站「108年集團結婚典禮」，當時他拿著蒸汽機車騰雲號的圖卡，告訴新娘「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子！」然而卻不幸於婚後2年罹難，令人悲痛不已。

袁淳修師傅鍾名鴻表示，他是一個非常認真且盡責的徒弟，過年還特別送他一盒人參，原婉拒要袁不要破費，袁仍堅持要師傅收下，讓他非常感動，直呼「袁淳修是個非常盡忠職守的司機員」。

▲▼太魯閣殉職司機員袁淳修，他於2019年與妻子結婚。（圖／翻攝臉書、台鐵）

▲台鐵師傅鍾名鴻送徒弟袁淳修最後一程。（圖／台鐵提供）

而罹難的助理司機員為江沛峰，當時他為32歲，2020年剛到台鐵報到，原本只要經過2年時間就可升任見習司機員，卻不幸遇難。為感念兩人奉獻，罹難司機員袁淳修於去年9月3日入祀忠烈祠，助理司機員江沛峰則於今年3月29日入祠。

江沛峰家屬表示，他是一名溫暖、懂事、貼心、乘順、認真的人，沒有一聲道別，就驟然離去，讓媽媽感到如此的撕心裂肺，希望台鐵能記取慘烈的教訓，改善行車的安全監控，再也不要有下一個犧牲者。

▲太魯閣事故列車將移至富岡基地展示。（圖／記者黃國霖攝）

事故車輛移置富岡基地展示 116年啟用紀錄憾事追思

為了記取教訓，行政院下令保留太魯閣事故車輛，台鐵局表示，會尊重家屬意見，已在3月底將事故車輛移至暫置地點。待116年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用，再將教材內容結合事故車輛實體展示，以發揮最大效用。

▲▼重回事故現場，雖已看不出痕跡，但傷者痛楚未癒。（圖／記者林振民攝）