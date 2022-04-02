　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣出軌滿週年！釀49死「半世紀以來最慘」　最新現場空拍曝光

▲▼太魯閣事件週年重回現場空拍。（圖／記者林振民攝）

▲重回事故現場，雖已看不出痕跡，但傷者痛楚未癒。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

去年的今天（4月2日）發生震驚全台的太魯閣事故，意外造成49死、213傷，事故起因為工地假日偷施工，操作不慎造成工程車滑落軌道，導致列車撞上清水隧道北口。罹難司機員袁淳修於去年9月3日入祀忠烈祠，助理司機員江沛峰今年3月29日入祠。另事故車輛將移置臺鐵富岡基地，作為教育訓練題材。

《ETtoday新聞雲》記者近日重回事故現場，空拍發現去年發生出軌意外的清水隧道前都已修復完成，遠觀看不出曾發生意外的痕跡。　

[廣告]請繼續往下閱讀...

太魯閣出隧道後7秒出軌　「移工揮手擋車、司機員急踩煞車」時間軸一覽

運安會還原事發當日情形，當天工地主任施工貨車要去事故地點執行緩衝工程，出門之前發現貨車無法發動，並請機電廠商確認，機電廠告知其電瓶有問題，但李義祥沒有馬上換車，仍前往工程區施作。

當日上午工地主任及移工阿好正在捆綁鋼筋，考慮到便道路面又彎又傾斜、容易打滑，因此車頭往左下方左轉，倒車時車輛再度熄火，工地主任要求阿好以怪手拉出貨車，導致貨車沿著施工便道多次頓挫且下滑，當時貨車駕駛艙為無人狀態。

▲▼太魯閣號事故調查。（圖／運安會提供）

▲▼運安會公布太魯閣號事故調查報告，移工阿好從大貨車副駕位置下車、工地主任李義祥以石頭擋住大貨車前輪畫面曝光。（圖／運安會提供）

▲▼運安會公布太魯閣號事故調查報告，圖為事故列車及前3次列車經過清水隧道口時之影像。（圖／運安會提供）

▲運安會還原太魯閣出軌經過。（圖／運安會提供）

工地主任試圖透過挖掘機拉動貨車，不料吊帶脫離，貨車帶子鬆脫後滑動，右輪陷入邊坡，隨後便翻滾墜落軌道，接著事發太魯閣列車以時速126公里開出仁和隧道，行車記錄可見一名移工、也就是阿好本人，正在軌道旁揮手試圖擋車，但仍煞車不及撞上貨車後出軌，總計出隧道到撞擊貨車共只有7秒時間。

運安會指出，根據列車ATP資料顯示，列車撞擊當下時速為123公里，因此代表碰撞前司機員已經啟動煞車，碰撞後以時速117公里再撞上清水隧道北口。撞擊後太魯閣第8節車廂出軌，第3到8節車廂停止於隧道內，第4到6節車廂嚴重擠壓變形，造成49死、213傷，為半世紀以來最嚴重的鐵路事故。

▲▼運安會公布太魯閣事故調查報告，李義祥將吊帶綁上大貨車立柱。（圖／運安會提供）

▲▼運安會公布太魯閣事故調查報告，圖為移工揮手擋車。（圖／運安會提供）

▲運安會公布太魯閣事故調查報告顯示，李義祥將吊帶綁上大貨車立柱，及阿好試圖揮手擋車。（圖／運安會提供）

太魯閣司機新婚2年、助理司機剛進台鐵1年　遇出軌捨身救人紛紛罹難

罹難司機員袁淳修與三個姊姊相差超過10歲，是全家人的寶貝兒子及弟弟，他於2016年考上台鐵、2017年進入司機員班，擔任助理司機員、2019年起獨立駕駛，共擔任司機員2年時間。

袁淳修在2019年9月25日與妻子參加台北車站「108年集團結婚典禮」，當時他拿著蒸汽機車騰雲號的圖卡，告訴新娘「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子！」然而卻不幸於婚後2年罹難，令人悲痛不已。

袁淳修師傅鍾名鴻表示，他是一個非常認真且盡責的徒弟，過年還特別送他一盒人參，原婉拒要袁不要破費，袁仍堅持要師傅收下，讓他非常感動，直呼「袁淳修是個非常盡忠職守的司機員」。

▲▼太魯閣殉職司機員袁淳修。（圖／翻攝臉書）

▲▼太魯閣殉職司機員袁淳修，他於2019年與妻子結婚。（圖／翻攝臉書、台鐵）

▲▼台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修前年才結婚。（圖／翻攝台鐵）

▲▼台鐵師傅鍾名鴻送徒弟袁淳修最後一程。（圖／台鐵提供）

▲台鐵師傅鍾名鴻送徒弟袁淳修最後一程。（圖／台鐵提供）

而罹難的助理司機員為江沛峰，當時他為32歲，2020年剛到台鐵報到，原本只要經過2年時間就可升任見習司機員，卻不幸遇難。為感念兩人奉獻，罹難司機員袁淳修於去年9月3日入祀忠烈祠，助理司機員江沛峰則於今年3月29日入祠。

江沛峰家屬表示，他是一名溫暖、懂事、貼心、乘順、認真的人，沒有一聲道別，就驟然離去，讓媽媽感到如此的撕心裂肺，希望台鐵能記取慘烈的教訓，改善行車的安全監控，再也不要有下一個犧牲者。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣事故列車將移至富岡基地展示。（圖／記者黃國霖攝）

事故車輛移置富岡基地展示　116年啟用紀錄憾事追思

為了記取教訓，行政院下令保留太魯閣事故車輛，台鐵局表示，會尊重家屬意見，已在3月底將事故車輛移至暫置地點。待116年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用，再將教材內容結合事故車輛實體展示，以發揮最大效用。

▲▼太魯閣事件週年重回現場空拍。（圖／記者林振民攝）

▲▼重回事故現場，雖已看不出痕跡，但傷者痛楚未癒。（圖／記者林振民攝）

▲▼重回太魯閣事故現場。（圖／記者林振民攝）

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
清明連假冷氣團達標！　今明全台濕冷12℃
快訊／宜舞蹈老師傳播鏈擴大！中山國小1生確診　800人今返校
東南水泥壓垮高鐵全線搶通！　12萬人受影響1年內可退費
清明連假首日「國道3路段」紫爆　6地雷路段出爐！估連塞12小
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭舞蹈老師傳播鏈擴大！中山國小1生確診　800師生今返校篩檢

太魯閣出軌滿週年！釀49死「半世紀以來最慘」　最新現場空拍曝光

清明連假冷氣團達標！　今明全台濕冷12℃

花東清晨連2震！　規模4.7、最大震度4級

清明連假首日「國道3路段」紫爆　6地雷路段出爐！估連塞12小時

郭雪芙《華燈》驚傳露點　百聿數碼急聲明：有心人士惡意改作影像

整堂瑜伽課都在罵自己！工作狂寫休息筆記：亂世裡有時間做下犬式

餐廳吃飯被當小偷…店家私訊「麻煩歸還餐具」　他氣炸還原真相

清明節4大禁忌要小心　命理師曝「5大轉運秘訣」讓你旺整年

東南水泥拆廠倒塌！害斷電影響12萬人　高鐵搶修全線恢復正常營運

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

真的都不會老！Faye詹雯婷 擔任飛行嘉賓 童年回憶湧現｜聲林之王3 EP6 Clip｜Jungle Voice 3

宜蘭舞蹈老師傳播鏈擴大！中山國小1生確診　800師生今返校篩檢

太魯閣出軌滿週年！釀49死「半世紀以來最慘」　最新現場空拍曝光

清明連假冷氣團達標！　今明全台濕冷12℃

花東清晨連2震！　規模4.7、最大震度4級

清明連假首日「國道3路段」紫爆　6地雷路段出爐！估連塞12小時

郭雪芙《華燈》驚傳露點　百聿數碼急聲明：有心人士惡意改作影像

整堂瑜伽課都在罵自己！工作狂寫休息筆記：亂世裡有時間做下犬式

餐廳吃飯被當小偷…店家私訊「麻煩歸還餐具」　他氣炸還原真相

清明節4大禁忌要小心　命理師曝「5大轉運秘訣」讓你旺整年

東南水泥拆廠倒塌！害斷電影響12萬人　高鐵搶修全線恢復正常營運

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」　淚談12年火吻傷痛

黃子佼慶生趴「嘉賓全是大咖」媲美三金！　Selina男友爆是酒商贊助

宜蘭舞蹈老師傳播鏈擴大！中山國小1生確診　800師生今返校篩檢

陸敬民／打炒房不再狂轟濫炸　「外科手術式」手段奏效

太魯閣出軌滿週年！釀49死「半世紀以來最慘」　最新現場空拍曝光

國中體育狼師性侵5女！竟忍不住自爆：「很大膽的事」要保密

東南水泥壓垮雙鐵！劣跡起底曾活埋工人　廠商面臨停業法辦

哈佛醫學院建議「痘痘肌」少吃3類食物　花生、牛奶都上榜

羅智強參選桃園市長急喊卡！　深夜道歉：一波三折非我所願

清明連假冷氣團達標！　今明全台濕冷12℃

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

水泥塔倒塌！機跳車狂奔10秒…遭煙塵吞沒

高鐵停駛影響11萬人　交部求償到底

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

即／高鐵今晚不再發車北上！近10萬人受影響

愚人節「這4個字最夯」　網吼：被騙超多次

4縣市最深！本島今年「剩1地沒淪陷」

醫揭2空間防疫易破功：病毒入侵的好時刻

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

好市多店員大推1麵包　她買回家被掃光

波蘭記者發文再酸「告訴我你住高雄」　見1行徑開轟

電塔倒塌害慘高鐵　200人黑夜搶修畫面曝

營建業高薪為何還缺工？網揭殘酷真相

男大生剪髮「被弄成M形禿」崩潰　設計師冷回

高鐵搶修　全線恢復正常營運

更多熱門

相關新聞

高鐵搶修　全線恢復正常營運

高鐵搶修　全線恢復正常營運

台灣高鐵1日15點39分於左營路段發生供電異常，經查竟然是附近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷，台鐵為配合搶修因此斷電，雙鐵約上百班列車，逾12萬名乘客受影響。目前高鐵狀況已排除，全線恢復正常運轉。

台鐵新左營=楠梓20:51恢復雙線通車

台鐵新左營=楠梓20:51恢復雙線通車

台鐵新左營=楠梓間斷電　誤點45分可退費

台鐵新左營=楠梓間斷電　誤點45分可退費

女友預告「要跟別人%%」以為愚人節玩笑！結局臉綠

女友預告「要跟別人%%」以為愚人節玩笑！結局臉綠

太魯閣出軌事故車　安置富岡基地

太魯閣出軌事故車　安置富岡基地

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

超大咖台劇女神「躲觀眾席」朝聖張惠妹！

水泥塔倒塌！機跳車狂奔10秒…遭煙塵吞沒

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

高鐵停駛影響11萬人　交部求償到底

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

即／高鐵今晚不再發車北上！近10萬人受影響

酷炫公開超仙大學生正牌女友！　「相差12歲」罕見嬌羞現身

澤倫斯基暗示中國對台灣開戰：須阻止俄國

愚人節「這4個字最夯」　網吼：被騙超多次

AV救世主要引退了！「高橋聖子」突錄42秒告別影片說再見

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面