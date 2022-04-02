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社會 社會焦點 保障人權

水泥塔倒塌現場恐怖畫面曝！　電塔扭曲變形...斷垣殘壁像被轟炸

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓東南水泥昨（1）日施工不慎致工安事故造成雙鐵癱瘓，市府緊急要求工地停工，檢、警也火速將包商、吊車司機依公共危險罪嫌移送；而現場畫面也曝光，原本52公尺高的水泥生料儲槽傾倒斷成碎片，地面厚厚一層水泥生料，台電的電塔被壓得扭曲變形，整個倒塌現場宛如炸彈炸過一番，滿目瘡痍。

▲▼東南水泥意外現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲東南水泥工安意外現場斷垣殘壁。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼東南水泥意外現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台電電塔扭曲變形。（圖／記者陳宏瑞攝）

東南水泥的水泥生料儲槽在1日進行拆除工程。卻發生倒塌壓垮台電電塔意外，導致台鐵、高鐵雙鐵癱瘓超過6小時，影響10多萬人，市府今（2）日緊急會同建築、土木和結構三大技師公會前往現場會勘，初步查出承包廠商沒依照分層由上而下拆除，反而便宜行事用類似「砍樹式」的傾倒式工法，且未做好相對應防護，導致這場意外。

▲▼東南水泥意外現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲東南水泥工安意外現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

市府要求工地立即停工，警方也在倒塌陷場拉起封鎖線，但還是可見原本52公尺高的水泥生料儲槽傾倒斷成碎片，碎片飛散，僅剩約一層樓的底座，而地面厚厚一層水泥生料，人經過整個鞋底都沾滿生料，風一吹更會揚起陣陣泥灰，而遭到波及的台電鋼製電塔被壓得扭曲變形，無助的躺在地面上，現場就好像被炸彈炸過一樣，不難想見倒塌當時的爆炸威力。

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