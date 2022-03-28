台中危樓崩坍畫面曝！屋主台北有套房不住　睡午覺幸運逃劫

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市東區大公街中午驚傳一棟兩層樓高的老舊危樓倒塌，當時王姓屋主正在二樓午睡，一度受困，消防人員接獲通報後趕到現場將人帶出。現監視器畫面也已曝光，中午12點37分左右，先看到一根疑似水管掉落，爾後不到幾秒鐘，大批磚牆從天而降砸中王姓屋主的車，整台車被砸得面目全非。

▲驚人畫面曝！台中東區危樓倒塌，2樓磚牆無預警整片掉砸爛車。（圖／民眾提供）



王姓屋主透露，睡到一半聽見「東西掉下來的聲音」，後來又不斷掉東西，才知道牆塌。王男姊姊也提到，弟弟是中華電信員工退休，畢業於淡江電機系，但卻放著自己在台北木柵套房不住，堅持要住東區這棟危樓。

▲台中東區危樓倒塌前模樣。（圖／徐姓主任提供）



倒塌的危樓左側為飯店，櫃台人員表示，突然聽到轟隆一聲巨響，全部的人都嚇了一跳。危樓右側正在工程進行當中，事發後工地徐姓主任也趕到現場關心。徐姓主任指出，目前正在整地，打算搭建2層樓的鋼造房屋。

▲台中東區危樓倒塌，2樓磚牆無預警整片掉砸爛王姓屋主的車。（圖／記者白珈陽攝）



徐男強調，早在動工前、2月初就已經張貼公告並連絡王姓屋主，希望能進行鄰房鑑定以便動工，但一直未獲屋主回應，「2樓內部已經坍塌，梁柱也都龜裂，但王姓屋主說已用角鋼固定很安全，也避不見面、不接電話！」





▲驚人畫面曝！台中東區危樓倒塌，2樓磚牆無預警整片掉砸爛車。（圖／民眾提供）



徐男也提到，3月23日當天半夜大地震，他還擔心房屋倒塌，地震後馬上跑到現場關心，推測應該是近來連日大雨，磚造房屋吸附很多水，無法承重所以龜裂坍塌。媒體問到，如果屋主向其求償該如何處置？徐男無奈，這棟樓本就是危樓，承受不了天災、地震，且動工四天僅清雜物「屋塌跟動工無關。」

▲大公街危樓倒塌前畫面。（圖／翻攝google地圖）

